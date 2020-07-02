Скупщина Черногории приняла закон о партнерстве однополых пар

Парламент Черногории проголосовал за закон об официальном партнерстве однополых пар, сообщило правительство страны.

Закон поддержала вся правящая коалиция – 42 депутата из 81. Коалицию возглавляет Демократическая партия социалистов президента Мило Джукановича.

Пятеро оппозиционеров проголосовали против. Остальные парламентарии не пришли на голосование, передает РИА «Новости».

Премьер Душко Маркович заявил, что сделан «большой шаг вперед в правильном направлении для черногорского общества, его демократической зрелости и процесса интеграции» в ЕС.

Он подчеркнул, что «равноправие и одинаковые права для всех – основа человеческих и европейских ценностей».

Маркович поблагодарил «ЛГБТИК-сообщество за диалог и вклад».

Глава правительства заверил, что в «европейской Черногории нет и не будет места для дискриминации по признаку сексуальной ориентации».

Принятый закон обеспечивает однополые официальные пары такими же имущественными и социальными правами, как и разнополых супругов, за исключением права на усыновление детей.

В 2013 году в Подгорице устроили гей-парад. Противники акции попытались помешать ее проведению. Произошли беспорядки.

Выступление активистов сексуальных меньшинств и их сторонников стало вторым в истории Черногории и первым, проведенным в столице.

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