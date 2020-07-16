В Германии призвали вернуться к обсуждению вступления России в НАТО

Необходимо вернуться к обсуждению вопроса о вступлении России в НАТО, о чем всерьез говорилось в 1990-х годах, заявил член Бундестага ФРГ от фракции ХДС/ХСС Кристиан Шмидт.

«Я уже 30 лет занимаю разные политические посты. По-моему, это был мэр [Москвы Юрий] Лужков, если я не ошибаюсь, предыдущий московский мэр, он когда-то даже не исключал вступление России в НАТО. Это всерьез обсуждалось. Потом был подписан Основополагающий акт Россия – НАТО. Вот это все нужно вновь обсуждать», – передает слова немецкого политика РИА «Новости».

Шмидт в ходе VI молодежного форума «Потсдамских встреч» отметил, что вся архитектура безопасности, создававшаяся с 1975 года в Европе, разрушена. «Мы ее просто взяли и упустили. И это влияет на всех. Сейчас надо совместно обсудить то, как мы можем выстроить архитектуру безопасности после Хельсинки (Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе в Хельсинки 1 августа 1975 года – прим. ВЗГЛЯД), нам все еще нужны механизмы разоружения, контроля вооружений и баланса вооруженных сил. Я думаю, что такая дискуссия пойдет Европе на пользу, Европа должна играть в ней важную роль», – добавил политик.

Кристиан Шмидт был министром продовольствия и сельского хозяйства с 2014 по 2018 год, а также руководил министерством транспорта и цифровой инфраструктуры с 2017 по 2018 год.

В ноябре прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон выступил с громким заявлением о «смерти мозга» НАТО. Президент Франции требовал изменить Договор о Европейском союзе, чтобы сообщество стало более независимым от НАТО в вопросах обороны.

Слова французского лидера стали предметом дискуссии среди политиков. Так, канцлер Германии Ангела Меркель не согласилась с поставленным Макроном диагнозом НАТО. В России же подчеркивали, что заявление президента Франции полностью отражает современную ситуацию.