Турция обязалась охранять Айя-Софию как объект всемирного наследия

Министерство культуры и туризма Турции и управление по делам религии страны (Диянет) подписали протокол, по которому собор Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле будет охраняться как объект всемирного наследия после изменения ее статуса, заявил глава минкультуры Мехмет Нури Эрсой.

«Пусть никто не опасается – как Айя-София охранялась раньше, так и будет охраняться и дальше. Мы подписываем протокол, в котором указано, что она будет охраняться как объект всемирного наследия в соответствии с международными стандартами. Реставрационные работы в здании будут ускорены. Иностранные туристы смогут посещать Айя-Софию бесплатно», – передает РИА «Новости» слова Эрсоя на церемонии подписания протокола.

В свою очередь, глава Диянета Али Эрбаш, заявил, что турецкие власти рассчитывают на увеличение числа посетителей Айя-Софии.

«Айя-София – это наследие, которое служит всему человечеству, это одно из лучших исторических и культурных памятников, и нам выпало ее хранить. Верю, что число посетителей Софии увеличится, как для молитвы, так и для посещения, возрастет до миллионов», – сказал он.

Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений с 24 июля.

В понедельник президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с Эрдоганом, в ходе которых глава Турции гарантировал доступ для всех желающих к этому памятнику культуры и сохранность христианских святынь.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил «глубокую обеспокоенность» по вопросу статуса храма Святой Софии и призвал руководство Турции к благоразумию.

Министр культуры и спорта Греции Лина Мендони назвала решение Турции о смене статуса собора Святой Софии «открытым вызовом всему цивилизованному миру». В Греции призвали ввести санкции против Турции из-за решения Анкары по Святой Софии.

В Сенате США решение Эрдогана по Святой Софии назвали оскорблением для христиан.