Эрдоган бросает вызов в том числе и России

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10 июля, пятница  |  Последнее обновление — 22:22  |  vz.ru
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У России есть способ прорвать американскую «электронную блокаду»

Ряд микроэлектронных компонентов Россия способна разрабатывать самостоятельноФото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Важнейшая для российской экономики и безопасности новость прошла малозамеченной: правительство резко увеличивает господдержку радиоэлектронной промышленности. Финансирование вырастет более чем на порядок, до 160 млрд рублей. Каким образом США ограничивают доступ России к новейшим разработкам микроэлектроники и какой должна быть реакция России? Подробности...
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Скандальные пленки показали тайные побуждения Порошенко

В начале своего правления Порошенко демонстрировал готовность договориться с ПутинымФото: POOL New/Reuters
На Украине набирает обороты скандал с «пленками Деркача» – записями телефонных бесед, которые, как утверждается, вел Петр Порошенко в бытность свою президентом. Если эти записи аутентичны, то Порошенко в 2016 году лебезил не только перед руководством США, но и перед Владимиром Путиным. Как это скажется на репутации Порошенко? Подробности...
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Хабаровскому губернатору припомнили «лихие нулевые»

Следствие считает Фургала организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателейФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
В ночь со среды на четверг правоохранители задержали главу Хабаровского края Сергея Фургала. В отличие от других громких «губернаторских» дел, чиновник подозревается не в экономических махинациях, а в совершении особо тяжких преступлений. По мнению экспертов, задержание Фургала должно было состояться гораздо раньше. В чем именно подозревается хабаровский губернатор? Подробности...
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Коронавирус поставил Израиль на грань экономической катастрофы

Авиакомпания «ЭльАль» стала одной из главных жертв израильского коронакризисаФото: Ronen Zvulun/Reuters
Самая благополучная страна Ближнего Востока, процветающий и богатеющий в последние десятилетия Израиль внезапно испытал тяжелейший шок. Последствия коронавируса привели к масштабным потрясениям в израильской экономике. И виной тому не только карантинные ограничения, но и целый ряд системных проблем израильского государства, которые очень долго оставались за кадром. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Святая София стала символом грядущих больших перемен

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Только что Госсовет Турции лишил собор Святой Софии статуса музея. Теперь православный храм снова будет превращен в мечеть. Эрдоган поставил турок перед выбором, с кем они мысленно – с ним или с покойным создателем современной Турции Ататюрком. Подробности...

Человечество пошло по пути мышей

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Самцы вообще отказались от социальной борьбы и функций, и занимались только наведением красоты и чистоты шкурки, сном, едой и, по некоторым данным – однополым сексом. И в принципе стали неспособны на сильное и сложное поведение. Подробности...
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Почему битва за Британию была важна для СССР

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          Является ли статус музея Айя София в Стамбуле только внутренним делом Турции?
          • Да, полностью

          • Властям Турции следует учитывать общественное мнение за рубежом, поскольку это памятник мирового значения

          • Статус музея Айя София должно решать мировое сообщество

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              Эрдоган бросает вызов в том числе и России

              Важнейший символ мирового христианства становится исламским   10 июля 2020, 21:25
              Фото: REUTERS/Murad Sezer
              Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

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              Реджеп Эрдоган снова – почти через 570 лет после Мехмета Завоевателя – превратил Святую Софию в мечеть. Мир негодует – громко, но бесперспективно. Хотя музей не до конца потерян: он ждет защитников, которые еще могут его частично отстоять. И в этом свете свою, особую роль могла бы сыграть Россия.

              Чуда не случилось. 10 июля было оглашено решение Госсовета (Высшего административного суда) Турции о статусе Святой Софии. Теперь это не музей – ей официально возвращается статус мечети. И Эрдоган соответствующий указ уже подписал, опубликовал и добавил подпись «поздравляю». Собственно, и не мог не подписать – ведь Госсовет Турции принимал решение под диктовку турецкого президента-султана.

              Мерило патриотизма

              Конечно, некоторые инстанции еще продолжают бороться с решением Анкары на юридическом уровне. В ЮНЕСКО говорят о том, что любое изменение статуса или облика Святой Софии как мирового культурного памятника должно утверждаться в соответствующих институтах ООН. Однако вряд ли Эрдоган проявит уважение к позиции организации, чье мнение в мире уже особо никому не интересно. Для него куда важнее позиция граждан Турции.

              А большинство турецких политиков – даже лидер главной оппозиционной Республиканской партии Кемаль Кылычдароглу – либо занимают индифферентную позицию, либо поддерживают Эрдогана. Все потому, что турецкий президент мастерски превратил вопрос с Айя-Софией из чисто религиозного в религиозно-суверенный. Те, кто внутри страны выступал против изменения статуса, рисковали получить клеймо предателя и труса – ведь они якобы протестовали лишь потому, что потакали зарубежным противникам или боялись, «что скажут США и Евросоюз».

              Поэтому реальная дискуссия в Турции идет не по вопросу «за или против изменения статуса», а «почему вдруг решили». Лишь 29% турок считают, что инициаторы изменения статуса действительно просто хотели вернуть музею статус мечети. 44% населения Турции уверены в том, что история с изменением статуса была затеяна президентом лишь для отвлечения внимания общества от экономических проблем.

              Еще одна причина – желание нанести психологический удар по сторонникам светского государства (символом которого и был музейный статус Святой Софии). Не случайно в правящей партии уже предложили провести первые молитвы в Айя-Софии 15 июля – в четырехлетнюю годовщину неудавшегося путча против Эрдогана, организованного светски настроенными военными. Ну а некоторые уверяли, что Эрдоган просто решил повесить себе имиджевую медальку в преддверии будущих досрочных выборов.

              Другая Турция

              Однако при всей внутриполитической целесообразности (которую в мире понимают и не оспаривают) эксперты, политики и журналисты вне Турции – то есть не боящиеся, что Эрдоган их за критику посадит или впаяет разорительный штраф – уверяют, что турецкий президент совершил стратегическую ошибку. «Проявленный Эрдоганом национализм... отбрасывает страну на шесть веков назад», – заявила министр культуры Греции Лина Мендони.

              И это отбрасывание будет всем очевидным как раз на примере Айя-Софии. Этот музей был одним из самых популярных туристических объектов страны. Лицо Турции. И Эрдоган меняет это лицо со светского, современного и мультикультурного на религиозно-фундаменталистское. Ведь теперь туристы (если их, конечно, пустят в мечеть) увидят не смесь христианской и исламской культур, обрамленную в музейный интерьер, а толпы молящихся.

              «Анкаре теперь предстоит выглядеть в глазах всего мира нарушителем межрелигиозного баланса и терять свой авторитет в качестве важного регионального игрока», – констатирует российский сенатор Константин Косачев.

              Правда, здесь вся тонкость в трактовках – ряд экспертов почему-то до сих пор считают султана Эрдогана президентом Турецкой Республики образца Ататюрка. Это тогдашним президентам нужно было выглядеть хорошими и современными в глазах Запада, а Эрдоган, наоборот, пытается стать новым халифом – лидером всех правоверных (каковыми были не президенты, а султаны Турции).

              Что же касается статуса «важного регионального игрока» – то Эрдоган как раз и хочет им стать. Просто в другом регионе – не в Европе и даже не в Евразии, а на Ближнем Востоке. И когда эксперты предупреждают, что действия Эрдогана могут возбудить «турецких экстремистов», стимулировать их на захваты и десекуляризацию других христианских памятников на территории Турции – то в Анкаре не станут считать эти захваты какой-то имиджевой проблемой. Ведь в том мире, где Эрдоган хочет быть лидером, такие захваты и десекуляризация – норма вещей и даже правильные шаги. Своего рода пощечина христианским государствам и их мусульманским предателям-прихлебателям.

              Свято место пустым не оказалось

              Однако проблема Святой Софии создает возможности не только для Эрдогана, но и для других смелых лидеров. На фоне общей пассивности европейских и американских элит на Западе существует объективный запрос на лидера, который поставит на место турецкого султана.

              По идее этим лидером должен быть Трамп – ряд американских журналистов и членов Конгресса возмущены действиями Эрдогана и уже требуют от хозяина Белого дома вмешаться в ситуацию. Возможно, президент США в итоге и вмешается (все-таки его электорат религиознен и исламофобен), однако сейчас ему не до этого. И в результате святое место занимает Россия – западные СМИ уже регулярно позиционируют российских лидеров как чуть ли не главных защитников христианского облика Айя-Софии.

              Так, в условиях, когда номинальный глава всех православных церквей – Константинопольский патриарх Варфоломей – из страха перед Эрдоганом самоустранился от защиты Святой Софии, на арену выходит РПЦ.

              «В истории отношений Руси и Константинополя были разные, порой весьма непростые периоды. Но любую попытку унизить или попрать тысячелетнее духовное наследие Константинопольской церкви русский народ – как раньше, так и сейчас – воспринимал и воспринимает с горечью и негодованием. Угроза Святой Софии – это угроза всей христианской цивилизации, а значит – и нашей духовности и истории. И по сей день для каждого русского православного человека Святая София – это великая христианская святыня», – заявил глава РПЦ патриарх Кирилл.

              Да, защищать музей уже поздно – но можно встать на защиту его убранства. «Специалисты по сохранению древностей и эксперты в области истории искусства беспокоятся о судьбе средневековых мозаик Айя-Софии, изображающих Святое Семейство и христианских императоров Византийской империи. Истовые мусульмане могут потребовать эти мозаики прикрыть», – пишет The New York Times. И вопрос в том, чем турецкие власти решат их прикрыть. Полотнами, баннерами – или снова нанесут на стены слой штукатурки, как много веков назад? А может, вообще примут «окончательное решение мозаичного вопроса» и снесут их?

              На ваш взгляд

               
              Является ли статус музея Айя София в Стамбуле только внутренним делом Турции?



              Так что если сейчас российские представители вслед за патриархом тоже поднимут градус риторики в вопросе защиты художественных и христианских ценностей, то они тем самым имеют шанс поднять авторитет России в мире. Да, это может несколько расстроить Эрдогана – однако турецкий президент столько раз расстраивал нас в Сирии, Ливии, на Кавказе и в российском Крыму, что ему уже пора ответить взаимностью.

              Мы же все-таки вежливые люди.


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