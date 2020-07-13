Путин и Эрдоган обсудили возобновление туристических обменов

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону перспективы возобновления туристических обменов по мере улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации, сообщает пресс-служба Кремля.

«Состоялся обмен мнениями по отдельным вопросам двусторонней повестки дня, включая перспективы возобновления туристических обменов по мере улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации. Президент России выразил признательность за готовность турецких партнеров оказать помощь ряду российских регионов в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Кроме того, Путин обратил внимание турецкого лидера на значительный резонанс, который вызвало в России решение изменить статус Святой Софии.

Также президенты обсудили ситуацию в сирийском Идлибе и пути возврата к переговорному процессу в Ливии.

«Продолжено обсуждение актуальных вопросов международной повестки дня. Акцентирована, в частности, важность наращивания усилий по содействию сирийскому урегулированию, в том числе в Астанинском формате – с опорой на договорённости по итогам российско-турецко-иранского саммита (в режиме видеоконференции), состоявшегося 1 июля. Дана высокая оценка взаимодействию по линии министерств обороны России и Турции, позволившему стабилизировать обстановку в Идлибе и на северо-востоке Сирийской Арабской Республики», – говорится в сообщении.

Лидеры также подчеркнули необходимость скорейшего прекращения вооружённого противостояния и возврата к переговорному процессу в Ливии на основе решений Берлинской международной конференции, одобренных резолюцией 2510 Совета Безопасности ООН.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

В свою очередь в сообщении администрации турецкого лидера говорится, что Эрдоган и Путин обсудили экономическое сотрудничество, ситуацию в Сирии и Ливии.

«Наш президент провел телефонные переговоры с его российским коллегой Владимиром Путиным. Стороны обсудили, прежде всего, экономические вопросы, шаги для расширения двусторонних отношений, а также сотрудничество по борьбе с пандемией коронавируса. Лидеры двух стран также оценили ситуацию в Ливии и Сирии и коснулись других региональных вопросов», – передает РИА «Новости» сообщении администрации Эрдогана.

Напомним, 1 июля президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Тайип Эрдоган провели видеосаммит по Сирии, по итогам которого Москва, Тегаран и Анкара отметили «твердую приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности» Сирии. В рамках встречи российский лидер предложил организовать встречу всех сторон конфликта в Сирии.

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