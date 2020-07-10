Госсовет Турции одобрил превращение собора Святой Софии в мечеть

Государственный совет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей и разрешил изменить статус храма на мечеть.

Таким образом, власти республики получили законную возможность сменить статус Айя-Софии с музея на мечеть, передает ТАСС со ссылкой на CNN Turk.

Ранее в Госдуме призвали предотвратить ущерб от изменения статуса Святой Софии в Стамбуле.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с заявлением по вопросу статуса храма Святой Софии, выразив «глубокую обеспокоенность».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, зачем турецкому лидеру менять статус собора и можно ли повлиять на его позицию.

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