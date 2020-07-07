В Госдуме призвали предотвратить ущерб от изменения статуса Святой Софии в Стамбуле

Государственная дума приняла обращение к Великому нацсобранию Турции в связи с обсуждением вопроса об изменении статуса храма-музея Святой Софии в Стамбуле, призвав предпринять все возможные шаги для предотвращения ущерба, который может нанести поспешное изменение статуса.

«Просим наших коллег, депутатов Великого национального собрания Турции, всесторонне проанализировать складывающуюся ситуацию и при принятии решения о статусе храма-музея Святой Софии в Стамбуле проявить мудрость и не подвергать ревизии решение основателя современной Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, которое на долгие годы превратило Святую Софию в символ мира и межрелигиозного согласия», – передает РИА «Новости» проект обращения.

В обращении депутаты пишут, что глубоко ценят дружественный характер российско-турецких отношений, которые особенно важны для народов двух стран «в сложное время нарастающих геополитических и других противоречий, осложненных пандемией COVID-19».

Депутаты также выражают уверенность в том, что «необходимо предпринять все возможные шаги для предотвращения ущерба, который может быть нанесен поспешным изменением статуса музея всемирного масштаба».

«Статус музея, который храмовый комплекс получил в 1935 году по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, позволил обеспечить доступ в храм максимальному числу людей, лично проявить уважение к духовному наследию и культурным традициям наших предков», – также говорится в обращении.

Обращение также будет направлено президенту России Владимиру Путину, в правительство России и Совет Федерации.

На прошлой неделе госсовет Турции провел заседание по изменению статуса собора, итоговое решение планируется принять в течение 15 дней.

В понедельник Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с заявлением по вопросу статуса храма Святой Софии, выразив «глубокую обеспокоенность».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, зачем турецкому лидеру менять статус собора и можно ли повлиять на его позицию.

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