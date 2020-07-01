Россия, Иран и Турция отвергли попытки создать новые реалии «на земле» в Сирии

Президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Тайип Эрдоган в финальном заявлении по итогам видеосаммита по Сирии отвергли все попытки создать в арабской республике новые реалии «на земле» под предлогом борьбы с терроризмом.

«Отвергли в этой связи все попытки создать новые реалии «на земле» под предлогом борьбы с терроризмом, включая незаконные инициативы по самоуправлению», – говорится в тексте документа, передает ТАСС.

Лидеры стран «отметили твердую приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, а также целям и принципам Устава ООН. (Они) подчеркнули, что эти принципы подлежат всеобщему соблюдению и что никакие действия, кем бы они ни предпринимались, не должны их подрывать». Президент обратили особое внимание на то, что израильские военные атаки в Сирии нарушают ее суверенитет и ведут к росту напряженности в регионе.

Кроме того, Путин, Эрдоган и Роухани осудили незаконный захват месторождений и передачу нефтяных доходов, которые должны принадлежать Сирии. Они также осудили решение США по оккупированным сирийским Голанам, «которое является грубым нарушением международного права и создает угрозу региональным миру и безопасности».

Лидеры стран договорились «укрепить трехстороннюю координацию в различных сферах с целью продвижения совместного экономического сотрудничества» и подтвердили решимость продолжать сотрудничество в интересах окончательной ликвидации террористических групп.

«Подтвердили решимость продолжать сотрудничество в интересах окончательной ликвидации ИГИЛ* (террористическая группировка, запрещена в РФ), «Джебхат ан-Нусры» (террористическая группировка, запрещена в РФ) и всех других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с «Аль-Каидой» (террористическая группировка, запрещена в РФ) или ИГИЛ, и прочих террористических групп, которых признал таковыми Совет Безопасности ООН, обеспечивая при этом защиту гражданских лиц и гражданской инфраструктуры в соответствии с международным гуманитарным правом», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Президенты также выразили серьезную озабоченность в связи с гуманитарной ситуацией в Сирии и влиянием пандемии коронавируса и призвали нарастить гуманитарную помощь сирийцам без дискриминации, политизации и выдвижения условий.

Россия, Иран и Турция в очередной раз напомнили, что сирийский конфликт не имеет военного решения и может быть урегулирован только в ходе политического процесса.

Путин, Эрдоган и Роухани также приветствовали проведение заседания конституционного комитета по Сирии в августе, и заявили о готовности оказывать поддержку его работе. Они также согласились дать поручение своим представителям провести очередную встречу по Сирии в астанинском формате.

В среду президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Тайип Эрдоган провели видеосаммит по Сирии. В рамках встречи Путин предложил создать условия и помочь встретиться всем сторонам конфликта в Сирии и подтвердил готовность приехать в Тегеран, как только для этого будут созданы условия.