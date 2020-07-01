Путин, Роухани и Эрдоган начали видеосаммит по Сирии

Президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Тайип Эрдоган начали видеосаммит по Сирии. Трансляцию ведет иранское государственное телевидение.

Конференцию открыл президент принимающей стороны – Ирана – Роухани, сообщив, что из-за коронавируса очный саммит Россия – Иран – Турция пришлось перенести, однако с начала пандемии в Сирии произошло множество событий, из-за чего решено провести онлайн-встречу, передает РИА «Новости».

В ходе саммита Роухани, в частности, заявил, что США используют природные ресурсы Сирии, притворяясь борцами с терроризмом, передает ТАСС.

«Увеличив количество незаконных военных баз в нефтяных районах Сирии на востоке от Евфрата, США высасывают природные ресурсы этой страны», – сказал он. По словам иранского президента, действия Соединенных Штатов «доказывают, что их утверждения о борьбе с терроризмом являются ложью».

В то же время Путин заявил, что санкции США против Сирии являются незаконными, и лишь добавляют проблем и подрывают экономику арабской республики.

«Вводимые в обход ООН санкции добавляют проблем, они также незаконны. С учетом давления, которое санкции оказывают на эту страну (Сирию), нам необходимо сконцентрировать усилия и предпринимать меры, направленные на оказания помощи стране», – сказал Путин.

Президент России также заявил о готовности приехать в Тегеран, как только позволят условия.

В свою очередь лидер Турции заявил, что Анкара будет прилагать усилия для обеспечения стабильности и благосостояния в соседней Сирии. Также Эрдоган предположил, что решения и действия России, Турции и Ирана в Сирии станут определяющим фактором для арабской страны.

В апреле главы МИД России, Ирана и Турции Сергей Лавров, Мохаммад Зариф и Мевлют Чавушоглу подтвердили проведение в Тегеране трехстороннего саммита по урегулированию ситуации в Сирии в рамках астанинского процесса. Отмечалось, что шестой раунд переговоров лидеров стран – гарантов астанинского процесса пройдет в Иране после того, как нормализуется ситуация с коронавирусом.

В феврале постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза Всемирной организации призывал коллег «не хоронить астанинский процесс» по сирийскому урегулированию.