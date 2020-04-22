Главы МИД России, Ирана и Турции подтвердили проведение саммита по Сирии

Министры иностранных дел России, Ирана и Турции Сергей Лавров, Мохаммад Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу подтвердили проведение в Тегеране трехстороннего саммита по урегулированию ситуации в Сирии в рамках астанинского процесса, сообщила пресс-служба иранского МИД.

«Министры указали на необходимость продолжения консультаций и координации на самом высоком уровне между тремя странами, подчеркнув, что астанинский процесс является наиболее важным и эффективным способом урегулирования сирийского кризиса», – приводит ТАСС заявление МИД Ирана.

Отмечается, что стороны подтвердили, что состоится шестой раунд переговоров лидеров стран-гарантов астанинского процесса в Иране после того, как нормализуется ситуация с коронавирусом.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза Всемирной организации призывал коллег «не хоронить астанинский процесс» по сирийскому урегулированию.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о результатах договоренностей России и Турции по ситуации в Идлибе, достигнутых на прошлой неделе.