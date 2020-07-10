Эрдоган сделал собор Святой Софии мечетью

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о подписании указа по смене статуса собора Святой Софии на мечеть.

Подписание указа позволит начать проводить молитвы в храме, передает РИА «Новости».

Эрдоган опубликовал в Twitter фотографию подписанного им указа. «Решено: передать управление Айя-Софией Диянету (управлению по делам религии Турции – прим. ВЗГЛЯД) и открыть ее для богослужений», – говорится в документе.

Напомним, в пятницу государственный совет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей и разрешил изменить статус храма на мечеть.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступал с заявлением по вопросу статуса храма Святой Софии, выражая «глубокую обеспокоенность».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, зачем турецкому лидеру менять статус собора и можно ли повлиять на его позицию.

Российский сенатор Олег Морозов заявил, что превращение музея в мечеть грозит серьезными политическими проблемами для Эрдогана.

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