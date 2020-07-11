В Греции призвали ввести санкции против Турции из-за решения по Святой Софии

Греция должна ввести санкции против Анкары после решения Турции превратить собор Святой Софии в мечеть, а также закрыть турецкое консульство в Комотини, музей Кемаля Ататюрка в Салониках, границы с Турцией, не открывать мечеть в Вотаникосе и закрыть сотни нелегальных мечетей, заявил экс-депутат Европарламента, президент партии «Греция – другой путь» Нотис Мариас.

Мариас, являющийся профессором Университета Крита, где преподает институциональное устройство Евросоюза (ЕС), заявил, что Эрдоган якобы много лет «готовил превращение собора Святой Софии в мечеть», потому, «будучи депутатом Европарламента в период 2014-2019 годов, (...) неоднократно осуждал его в своих выступлениях перед Европейским парламентом», передает РИА «Новости».

Он назвал решение Эрдогана по собору провокационным, неисторичным, абсолютно незаконным, нарушающим «решение ЮНЕСКО объявить собор Святой Софии объектом Всемирного наследия».

«Собор Святой Софии – не добыча Эрдогана, он принадлежит всему человечеству. Это символ христианства. Превратив его в мечеть, Эрдоган провоцирует и оскорбляет не только христиан, но и все человечество», – подчеркнул политик.

В связи с этим, считает Мариас, «мировое цивилизованное сообщество должно противостоять вызову Турции».

По его словам, незаконное решение Эрдогана превратить собор Святой Софии в мечеть уже было осуждено Грецией, Россией, ЕС и США, а также всеми христианскими религиозными лидерами.

«В этом контексте послание Московского Патриархата стало особенно громким», – считает он.

«Греция должна немедленно ввести санкции против Турции. Закрыть турецкое консульство в Комотини (где проживает мусульманское меньшинство), закрыть музей Кемаля в Салониках, закрыть границы с Турцией, запретив любое перемещение людей и товаров, не открывать мечеть в Вотаникосе, закрыть сотни подпольных мечетей, которыми управляют нелегальные иммигранты», – предложил Мариас.

Также он призвал власти Греции предложить ЕС ввести экономические санкции против Турции, «включая запрет на финансирование Турции из ЕС и Европейского инвестиционного банка, замораживание активов турецких чиновников, запрет на въезд турецких чиновников в ЕС и эмбарго на импорт турецких продуктов в Евросоюз».

«Только так мы отправим сообщение Эрдогану, что собор Святой Софии является и остается величайшим храмом православия, который он не может осквернить своими действиями», – заключил он.

Напомним, в пятницу государственный совет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей и разрешил изменить статус храма на мечеть. После этого президент страны Таийп Эрдоган подписал указ о смене статуса здания.

В пятницу призыв на намаз для мусульман прозвучал из Святой Софии впервые за 86 лет.

Министр культуры и спорта Греции Лина Мендони указывала, что решение Турции о смене статуса собора Святой Софии с музея на мечеть стало «открытым вызовом всему цивилизованному миру».

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступал с заявлением по вопросу статуса храма Святой Софии, выражая «глубокую обеспокоенность».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, зачем турецкому лидеру менять статус собора и можно ли повлиять на его позицию.

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