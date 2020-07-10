Греция назвала «вызовом всему миру» решение Эрдогана по собору Святой Софии

Решение Турции о смене статуса собора Святой Софии с музея на мечеть стало «открытым вызовом всему цивилизованному миру», заявила министр культуры и спорта Греции Лина Мендони.

«На следующий день после замечаний ЮНЕСКО о серьезных институциональных препятствиях для изменения статуса собора Святой Софии, из музея в исламскую мечеть, было вынесено постановление турецкого суда, которое полностью подтверждает, что в соседней стране нет независимого правосудия. Это последствия президентской власти», – цитирует Мендони РИА «Новости».

Министр добавила, что несколько лет назад тот же суд отклонил это обращение.

«Сегодняшнее решение, результат политической воли президента [Турции Тайипа] Эрдогана, является открытым вызовом всему цивилизованному миру, который признает уникальную ценность и универсальность памятника», – заявила глава ведомства.

В свою очередь Компартия Греции назвала решение Турции «прямым оскорблением характера Святой Софии».

«Это действие является не только прямым оскорблением характера Святой Софии, как пытаются это представить те, кто осуждает на словах, но является связующим звеном в общей стратегии турецкого правящего класса, которые поддерживается отношением и планами США, НАТО и ЕС в регионе», – заявили в организации.

Телеканалы в Греции прервали свои передачи, чтобы сообщить срочную новость о смене статуса собора.

У самого собора в Стамбуле в ожидании решения по зданию собрались десятки журналистов, а также группа верующих с флагами Турции, последние встретили решение криками «Аллаху акбар».

Издание Zougla отметило, что Эрдоган не прислушался к мнению мирового сообщества.

«Таким образом, Тайип Эрдоган и турецкие власти в целом, несмотря на всемирный протест, оппозицию ЮНЕСКО и призывы к тому, чтобы собор Святой Софии оставался музеем, предпочитали удовлетворять внутренний политический рынок Турции и турецких избирателей», – говорится в статье.

Напомним, в пятницу государственный совет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей и разрешил изменить статус храма на мечеть. После этого президент страны Таийп Эрдоган подписал указ о смене статуса здания.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступал с заявлением по вопросу статуса храма Святой Софии, выражая «глубокую обеспокоенность».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, зачем турецкому лидеру менять статус собора и можно ли повлиять на его позицию.

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