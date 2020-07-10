Греция назвала «вызовом всему миру» решение Эрдогана по собору Святой Софии

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10 июля, пятница  |  Последнее обновление — 19:42  |  vz.ru
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У России есть способ прорвать американскую «электронную блокаду»

Ряд микроэлектронных компонентов Россия способна разрабатывать самостоятельноФото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Важнейшая для российской экономики и безопасности новость прошла малозамеченной: правительство резко увеличивает господдержку радиоэлектронной промышленности. Финансирование вырастет более чем на порядок, до 160 млрд рублей. Каким образом США ограничивают доступ России к новейшим разработкам микроэлектроники и какой должна быть реакция России? Подробности...
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Скандальные пленки показали тайные побуждения Порошенко

В начале своего правления Порошенко демонстрировал готовность договориться с ПутинымФото: POOL New/Reuters
На Украине набирает обороты скандал с «пленками Деркача» – записями телефонных бесед, которые, как утверждается, вел Петр Порошенко в бытность свою президентом. Если эти записи аутентичны, то Порошенко в 2016 году лебезил не только перед руководством США, но и перед Владимиром Путиным. Как это скажется на репутации Порошенко? Подробности...
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Хабаровскому губернатору припомнили «лихие нулевые»

Следствие считает Фургала организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателейФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
В ночь со среды на четверг правоохранители задержали главу Хабаровского края Сергея Фургала. В отличие от других громких «губернаторских» дел, чиновник подозревается не в экономических махинациях, а в совершении особо тяжких преступлений. По мнению экспертов, задержание Фургала должно было состояться гораздо раньше. В чем именно подозревается хабаровский губернатор? Подробности...
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Коронавирус поставил Израиль на грань экономической катастрофы

Авиакомпания «ЭльАль» стала одной из главных жертв израильского коронакризисаФото: Ronen Zvulun/Reuters
Самая благополучная страна Ближнего Востока, процветающий и богатеющий в последние десятилетия Израиль внезапно испытал тяжелейший шок. Последствия коронавируса привели к масштабным потрясениям в израильской экономике. И виной тому не только карантинные ограничения, но и целый ряд системных проблем израильского государства, которые очень долго оставались за кадром. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Святая София стала символом грядущих больших перемен

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Только что Госсовет Турции лишил собор Святой Софии статуса музея. Теперь православный храм снова будет превращен в мечеть. Эрдоган поставил турок перед выбором, с кем они мысленно – с ним или с покойным создателем современной Турции Ататюрком. Подробности...

Человечество пошло по пути мышей

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Самцы вообще отказались от социальной борьбы и функций, и занимались только наведением красоты и чистоты шкурки, сном, едой и, по некоторым данным – однополым сексом. И в принципе стали неспособны на сильное и сложное поведение. Подробности...
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Почему битва за Британию была важна для СССР

Тимур Шерзад, журналист
80 лет назад, 10 июля 1940 года, в английском небе разгорелось напряженное многомесячное воздушное сражение. Взгляды всего мира к нему приковывал не только его размах, но и значение результата – успех или провал немецкого воздушного наступления определял путь, по которому пойдет Вторая мировая война. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
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          Является ли статус музея Айя София в Стамбуле только внутренним делом Турции?
          • Да, полностью

          • Властям Турции следует учитывать общественное мнение за рубежом, поскольку это памятник мирового значения

          • Статус музея Айя София должно решать мировое сообщество

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              Греция назвала «вызовом всему миру» решение Эрдогана по собору Святой Софии

                 10 июля 2020, 19:23
              Фото: Michael Zegers/Global Look Press
              Текст: Алексей Дегтярев

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              Решение Турции о смене статуса собора Святой Софии с музея на мечеть стало «открытым вызовом всему цивилизованному миру», заявила министр культуры и спорта Греции Лина Мендони.

              «На следующий день после замечаний ЮНЕСКО о серьезных институциональных препятствиях для изменения статуса собора Святой Софии, из музея в исламскую мечеть, было вынесено постановление турецкого суда, которое полностью подтверждает, что в соседней стране нет независимого правосудия. Это последствия президентской власти», – цитирует Мендони РИА «Новости».

              Министр добавила, что несколько лет назад тот же суд отклонил это обращение.

              «Сегодняшнее решение, результат политической воли президента [Турции Тайипа] Эрдогана, является открытым вызовом всему цивилизованному миру, который признает уникальную ценность и универсальность памятника», – заявила глава ведомства.

              В свою очередь Компартия Греции назвала решение Турции «прямым оскорблением характера Святой Софии».

              «Это действие является не только прямым оскорблением характера Святой Софии, как пытаются это представить те, кто осуждает на словах, но является связующим звеном в общей стратегии турецкого правящего класса, которые поддерживается отношением и планами США, НАТО и ЕС в регионе», – заявили в организации.

              Телеканалы в Греции прервали свои передачи, чтобы сообщить срочную новость о смене статуса собора.

              У самого собора в Стамбуле в ожидании решения по зданию собрались десятки журналистов, а также группа верующих с флагами Турции, последние встретили решение криками «Аллаху акбар».

              Издание Zougla отметило, что Эрдоган не прислушался к мнению мирового сообщества.

              «Таким образом, Тайип Эрдоган и турецкие власти в целом, несмотря на всемирный протест, оппозицию ЮНЕСКО и призывы к тому, чтобы собор Святой Софии оставался музеем, предпочитали удовлетворять внутренний политический рынок Турции и турецких избирателей», – говорится в статье.

              Напомним, в пятницу государственный совет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей и разрешил изменить статус храма на мечеть. После этого президент страны Таийп Эрдоган подписал указ о смене статуса здания.

              Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступал с заявлением по вопросу статуса храма Святой Софии, выражая «глубокую обеспокоенность».

              Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, зачем турецкому лидеру менять статус собора и можно ли повлиять на его позицию.

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