Помпео назвал «историю» о «сговоре» России с талибами неточной

Глава Госдепа Майкл Помпео прокомментировал утверждения СМИ о якобы имевшем место «сговоре» Москвы с боевиками запрещенного в России афганского движения «Талибан».

Он заверил, что власти США принимают все необходимые меры для предотвращения возможных угроз американским военным, передает ТАСС.

«История, о которой сообщалось, не точно отражает сведения, которые мы на самом деле получали», – заявил он, выразив уверенность, что Белый дом «должным образом расценил» ее.

Помпео сообщил, что Вашингтон предупредил «нужных людей» о «разнообразных угрозах, которые может представлять не только Россия, но и другие».

США «уделяют внимание опасности, которая может исходить от всех, кто мог бы угрожать» американским силам в Афганистане.

Напомним, американское издание The New York Times выступило с утверждением о «сговоре» Москвы с боевиками в Афганистане. В Кремле назвали ложью статью New York Times. В Белом доме статью назвали безосновательной.