В Польше назвали Калининград «непотопляемым ракетным крейсером»

Сикорский назвал Калининградскую область «непотопляемым ракетным крейсером» России

Tекст: Валерия Городецкая

Об этом Сикорский заявил, отвечая на вопросы пользователей в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) в профиле партии «Гражданская платформа», передает РИА «Новости».

По словам министра, Польша может предоставить свою территорию для этих целей. Размещение радаров или антиракет на польской земле «было бы очень полезно с точки зрения наших западных соседей», заявил он.

«Так что если бы мы давали территорию, радары, другие элементы, а они дали бы то, что они делают лучше всего, то в сумме это имело бы экономическую пользу и военную пользу. В итоге мы были бы в безопасности», – написал Сикорский.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил о готовности разместить на территории страны ядерное оружие. Германский политолог Александр Рар объяснил газете ВЗГЛЯД, что таким образом Польша пытается решить вопрос престижа и повысить свою значимость в НАТО.