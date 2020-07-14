Российские военные получили ранения в результате подрыва СВУ в Сирии

Боевики в Сирии подорвали самодельное взрывное устройство на пути следования российского патруля во время совместного с Турцией патрулирования, трое российских военнослужащих получили легкие ранения, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

«14 июля около 8.50 мск в ходе проведения 20-го совместного российско-турецкого патрулирования трассы М-4 в районе населенного пункта Эриха в южной части зоны деэскалации Идлиб на пути следования автоколонны произошел подрыв самодельного взрывного устройства», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

В результате взрыва трое российских военнослужащих получили легкие ранения, угрозы жизни пострадавших нет, они доставлены на авиабазу Хмеймим. Среди членов экипажа турецкого бронеавтомобиля также есть раненые.

«Трое российских военнослужащих получили легкие ранения. Имеются раненые среди экипажа турецкого бронеавтомобиля. Все пострадавшие были оперативно эвакуированы из данного района. Российские военнослужащие доставлены на авиабазу Хмеймим, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Угрозы их жизни нет», – говорится в сообщении.

Кроме того, повреждены бронетранспортер российской военной полиции и турецкий бронеавтомобиль.

Командование группировки России вместе с турецкими военными и спецслужбами Сирии устанавливает причастность боевиков из Идлиба к подрыву патруля.

«В настоящее время патрулирование прекращено, осуществляется эвакуация поврежденной техники. Командование российской группировки войск в Сирийской Арабской Республике во взаимодействии с турецкими военными, а также сирийскими органами безопасности устанавливают причастность действующих в зоне деэскалации Идлиб боевиков к нападению на колонну», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что троих боевиков «Магавир ас-Саура» задержали и доставили в сирийский город Тадмор близ Пальмиры после того, как они попали на минное поле. Боевики сообщили, что их отправили на задание, они должны были добыть сведения о российских и иранских объектах.