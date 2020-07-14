Подготовленные американцами боевики заблудились и попались войскам Сирии

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14 июля, вторник  |  Последнее обновление — 07:34  |  vz.ru
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Когда вернутся сверхвысокие цены на нефть

Западные аналитики решили хайпануть на нефтиФото: Thibault Camus/AP/ТАСС
Крайне оптимистичные для России прогнозы звучат от целого ряда отраслевых аналитиков – они полагают, что уже близко то время, когда нефть снова будет стоить 100–150 долларов за бочку. Их аргументы действительно достойны внимания, однако большинство экспертов с таким прогнозом все-таки не согласны. Почему? Подробности...
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Окружение Фургала разогревает Хабаровск

Местные эксперты уверены, что акция была спланирована заранееФото: Дмитрий Моргулис/ТАСС
В Хабаровске прошла несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Ее организаторами выступили подчиненные губернатора, которые, похоже, таким образом пытаются обезопасить от возможного ареста себя самих. При этом краевые чиновники проигнорировали реальную опасность для всех жителей города – пандемию коронавируса. Подробности...
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Россия прикрыла массовую раздачу оружия для VIP-персон

Купить пистолет за рубежом и легализовать его в России еще не так давно было решаемой задачейФото: REUTERS/Michaela Rehle
На руках у тысяч наших сограждан – знаменитостей, чиновников, бизнесменов – находится оружие, которое не выдавалось им законным путем в России. Они получили его в соседних странах, порою крайне загадочным путем, и только в самое последнее время был поставлен нормативный заслон этому сомнительному механизму. Корреспондент газеты ВЗГЛЯД расследовал историю, масштабы и перспективы этого явления. Подробности...
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Как «защитники русских» предали русское образование в Латвии

Русские избиратели в Латвии убедились, что избранные ими политические силы не представляют их интересыФото: Victor Lisitsyn/Global Look Press
Говорящие по-русски жители Латвии вновь убедились, что партия «Согласие», которую они избрали в местный парламент, предала их важнейшие интересы. Она проголосовала за закон, полностью уничтожающий в стране образование на русском языке. Теперь депутаты, пришедшие к власти благодаря голосам русских, пытаются оправдаться.  Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Решение Верховного суда круче возвращения Крыма

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Верховный суд РФ постановил, что россияне вправе подавать иски к Facebook в российских судах. С учётом того, что это всё автоматически распространится на Instagram, Twitter и прочие, по сути дела, это новая попытка «возвращения» Крыма, даже ещё и круче. Подробности...

Хабаровское дело – привет из 90-х

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Заказчиками и организаторами мероприятий в поддержку Фургала являются не консолидированные хабаровские элиты, а их часть – причем очень специфическая. Та самая, что родом из бизнеса «святых 90-х». Подробности...

Место человека с ружьем заняла пенис-вумен

Алексей Алешковский, сценарист
Людей может возбудить всё что угодно. В особенности это заметно по социальным сетям. Второе полугодие в русском поэтическом мире началось с побоища стенка на стенку, поводом для которого послужила публикация стихотворения Галины Рымбу «Моя вагина». Подробности...
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      О том, что жизнь на планете продолжается, несмотря на пандемию и глобальные проблемы, лучше всего напоминают фотографии недавно появившихся на свет детенышей. К примеру, этого милого медвежонка-панды из берлинского зоопарка
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      Массовые беспорядки произошли в Сербии – протестующие против карантинных мер жители Белграда попытались взять штурмом парламент страны. Они недовольны, в частности, планами ввести комендантский час
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              Подготовленные американцами боевики заблудились и попались войскам Сирии

                 14 июля 2020, 07:29
              Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press
              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Трое боевиков из группировки «Магавир ас-Саура», которых задержали и доставили в сирийский город Тадмор близ Пальмиры, сообщили, что проходили подготовку под надзором американских инструкторов, им ставили задачу собирать информацию о российских объектах.

              «Мы числимся в организации «Магавир ас-Саура». Наша группа состояла из восьми человек: семи бойцов и одного проводника, который занимается контрабандой и перевозит личный состав и наркотики. Мы отправились на мотоциклах на выполнение задания и попали на минное поле», – передает РИА «Новости» слова одного из задержанных боевиков Джасема аль-Али.

              По его словам, подорвавшись на мине, погибли несколько человек.

              «Мы заблудились и не знали, куда идти, потому что проводник погиб, и начали искать выход, продолжили движение. Потом попали в плен, и сирийские войска вывезли нас сюда», – добавил он.

              Боевик отметил, что задачей вооруженной группы был сбор информации.

              «Нас отправили на выполнение задания в провинцию Ракка, в город Эль-Мансура... Мы должны были добыть сведения о российских, иранских и сирийских объектах», – отметил задержанный боевик, пояснив, что группа ехала из населенного пункта Эт-Танф.

              «На выполнение задания мы получили тысячи долларов, но все деньги были у командира группы Язана. Он подорвался на мине, и мы потеряли все», – сообщил второй задержанный Абдалла аль-Мишуат.

              Задержанные признаются, что до участия в незаконных формированиях некоторые из них работали на гражданских профессиях. В частности, третий задержанный Мухаммед Таешмеллан сообщил, что был пекарем в лагере беженцев Эр-Рукбан, а затем примкнул к боевикам.

              «Потом работать в хлебопекарне в Эр-Рукбане стало невозможно, и я решил перейти в пекарню «Магавир ас-Сауры». Я трудился у них в пекарне, ежемесячная зарплата была 400 долларов. Потом у меня возникли конфликты, и меня решили отправить на опорный пункт как рядового», – рассказал он.

              Сейчас все трое находятся в заключении в расположении сирийских войск в городе Тадмор. После задержания сирийские военные нашли у них автоматы, гранаты, большое количество боеприпасов, а также деньги и наркотики. Сирийские спецслужбы проверят их показания и попытаются установить их причастность к другим незаконным операциям.
              Один из задержанных сообщил, что проходил подготовку под надзором американских инструкторов.

              «Нас учили обращаться со всеми видами оружия американские инструкторы. Все оружие было американского производства. Я видел американских инструкторов, они приходят на тренировки, но сами занятия проводят сирийцы. Американцы издалека наблюдают, проверяют и оценивают ход подготовки. Тренировки были сложные, они шли по два-три часа, не меньше», – заявил аль-Мишуат.

              По его словам, боевиков готовили с использованием американского оружия, но на задание участники банды отправились с российскими автоматами.

              Сами задержанные уже жалеют о том, что стали сотрудничать с боевиками. Как заявил аль-Али, «нужно идти» не к боевикам, а «в регулярную армию и примиряться».

              В апреле члены незаконного вооруженного формирования, сдавшиеся сирийскому правительству заявили, что инструкторы из США занимаются обучением боевиков в подконтрольной американским военным зоне у базы Эт-Танф на юге Сирии.

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