Сдавшиеся сирийские боевики рассказали об обучении на американской базе

Инструкторы из США занимаются обучением боевиков в подконтрольной американским военным зоне у базы Эт-Танф на юге Сирии, заявили члены незаконного вооруженного формирования, сдавшиеся сирийскому правительству.

Группа из 27 боевиков, проходившая подготовку на базе ВС США, сдалась правительственным силам Сирии, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), передает РИА «Новости».

Задержанные сообщили, что американские военные занимаются подготовкой диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктурах Сирии.

«Американцы обещали нам создать медицинский центр, но не сделали. Обещали создать хорошие условия для беженцев, для родственников, родителей, для гражданских, но обманули. Мы убедились, что американцы обманывают, что будущего (которое они обещали) не будет. Поэтому было внутреннее убеждение, что нельзя там находиться, и решили выйти из Эт-Танфа», – сказал 24-летний Аид Аль-Хадэр.

Отмечается, что добровольцев записывали в ряды боевиков, их вооружали. На американской базе новобранцев учили обращаться с оружием специалисты.

«Они носят американский флаг (на форме), военные знаки отличия, и работают советниками. Проводят занятия, тренируют личный состав. Имя наставника не помню, потому что не знаю английский. Общались с ними через переводчика», – добавил Аль-Хадэр.

Напомним, в среду правительственным силам в Сирии сдалась группа боевиков, проходившая подготовку на базе вооруженных сил США.