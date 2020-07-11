США установили очередной рекорд по росту коронавируса в сутки

В США вновь установлен рекорд по числу инфицированных за сутки коронавирусом, за последний день в стране выявили 66,6 тыс. случаев заболевших, сообщает университет Джонса Хопкина.

В последние 24 часа в Соединенных Штатах зарегистрировано 66 тыс. 627 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные университета.

За этот же период в стране скончались 802 пациента с подтвержденным коронавирусом.

В прошлые сутки рекорд составил 63 тыс. 247 случаев, 990 человек скончались.

За все время в США выявлено 3 млн 184 тыс. 722 случая коронавируса, умерли более 134 тыс. человек, выздоровели более 983 тыс.

Госсекретарь США Майк Помпео называл страну лидером в борьбе с пандемией коронавируса.