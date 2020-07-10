США снова побили рекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки

В Соединенных Штатах зарегистрировано 65,6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, это самый высокий суточный прирост с начала пандемии, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса.

До этого рекордное число заразившихся было зафиксировано 7 июля – тогда COVID-19 заразились 60,2 тыс. человек, передает «Коммерсант» со ссылкой на AFP.

Всего в США зафиксировано 3,1 млн заражений и 133 тыс. смерти. В мире число заболевших превышает 12,2 млн, а умерших – 554 тыс.

В связи с усилением распространения COVID-19 руководству штатов и округов приходится снова возвращаться к ограничительным мерам. В частности, в Техасе принято решение принимать экстренные меры.

Ранее главный американский инфекционист, эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США доктор Энтони Фаучи заявил, что мир находится только на начальном этапе пандемии коронавируса. По его словам, вспышку коронавируса в США по-прежнему не удалось взять под контроль. Он прогнозирует усиление пандемии по всему миру.

Напомним, лидером по количеству подтвержденных случаев новой инфекции, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, остаются США – выявлено более 2,93 млн случаев. На втором месте Бразилия с 1,6 млн вирус-положительных пациентов, за ней следует Индия с 697 тыс. случаев.