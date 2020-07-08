Главный инфекционист России: Подъема заболеваемости COVID-19 исключить нельзя

«Расслабляться рано. В России заработало авиасообщение, есть риск завоза коронавируса из регионов, где пик заболеваемости еще не пройден. Необходимо сохранять осторожность, продолжать в общественных местах носить маски, перчатки и соблюдать дистанцию», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД новый главный внештатный инфекционист России Владимир Чуланов.

В мире продолжает распространяться коронавирус. Лидером по количеству подтвержденных случаев новой инфекции, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, остаются США – выявлено более 2,93 млн зараженных. На втором месте Бразилия с 1,6 млн вирус-положительных пациентов, за ней следует Индия с 697 тыс. случаев. Россия на данный момент находится на четвертом месте с 694,2 тыс. случаев COVID-19.

При этом в нашей стране зафиксирован самый низкий суточный прирост заболеваемости с конца апреля. По состоянию на вторник число новых вирус-положительных пациентов составило 6368 человек, сообщил оперативный штаб. Это самый низкий прирост в России с конца апреля. При этом сразу в нескольких странах, в частности в Германии, Израиле и Соединенных Штатах, зафиксированы новые вспышки коронавируса после частичного снятия карантина.

В медицинской среде активно обсуждается вероятность второй волны болезни. В мае на совещании с участием президента Владимира Путина прозвучало мнение, что осенью в России возможна вторая волна. На прошлой неделе глава Минздрава Михаил Мурашко заявил обратное – новый пик заражений маловероятен. Похожий прогноз дал мэр Москвы Сергей Собянин. По его мнению, динамика улучшается каждую неделю, а к сентябрю, возможно, появится лекарство от COVID.

О том, надо ли ждать второй волны, газете ВЗГЛЯД рассказал новый главный внештатный специалист-инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

Свой пост собеседник получил накануне, до этого он работал в Национальном медицинском исследовательском центре фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава. Чуланов с первых дней борьбы с пандемией возглавляет рабочую группу по разработке методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, отметили в Минздраве.

Владимир Чуланов

Фото: sechenov.ru

ВЗГЛЯД: Владимир Петрович, какова, по вашей оценке, вероятность второй волны?

Владимир Чуланов: Сегодня мы еще не обладаем необходимым багажом знаний о коронавирусной инфекции, поэтому давать прогнозы о том, как она проявит себя в осенне-зимний период, достаточно сложно. С моей точки зрения, волна массовой заболеваемости, сопоставимая с той, которую мы сейчас практически преодолели, маловероятна. При этом некий подъем заболеваемости полностью исключить нельзя.

Осенью будут формироваться новые коллективы – школьные, студенческие, рабочие. Это, естественно, повысит число социальных контактов, и, как это обычно бывает в сезон респираторных инфекций, заболеваемость повысится. Увы, мы можем ожидать, что произойдет и повышение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Но, повторюсь, маловероятно, что это будет волна такого же масштаба, как та, из которой мы выходим сейчас.

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В. Ч.: В целом по России мы, безусловно, видим позитивную динамику, но есть ряд отдельных регионов, где количество инфицированных по-прежнему растет. Это означает, что пока мы еще находимся в эпидемической ситуации, требующей ответственного отношения и повышенного внимания.

Еще раз скажу, расслабляться нельзя. Особенно учитывая тот факт, что заработало внутреннее авиасообщение в России, и всегда существует риск завоза инфекции из тех регионов, где пик заболеваемости еще не пройден. Необходимо сохранять осторожность и по возможности соблюдать ограничительные меры.

ВЗГЛЯД: Можно наблюдать, что россияне, и особенно москвичи, практически прекратили носить защитные маски и не соблюдают социальную дистанцию. Насколько опасно это сейчас?

В. Ч.: Да, мы достигли критериев, разработанных Роспотребнадзором для снятия ряда ограничений, жизнь постепенно возвращается в привычное русло. Тем не менее, пока регистрируется наличие заболеваемости коронавирусной инфекцией, нужно продолжать придерживаться рекомендуемых мер личной безопасности в общественных местах. Нужно носить маски и перчатки, соблюдать дистанцию. Это позволит сохранить нынешнюю тенденцию к снижению количества зараженных и избежать второй волны коронавируса.

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