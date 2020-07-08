Взгляд
8 июля, среда  |  Последнее обновление — 15:56  |  vz.ru
Разделы

Курс рубля начал вести себя парадоксально

Причины ослабления рубля не внешние, а внутренниеФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Российская валюта оказалась среди сильнее всего упавших по отношению к американскому доллару за последнее время. За месяц курс ослаб на целых четыре рубля. При этом цены на нефть сохраняются примерно на одном уровне, а значит, казалось бы, рубль тоже должен был быть стабилен. Что происходит с российской валютой и каким будет ее курс в ближайшее время? Подробности...
Перейти а раздел…

Чего не хватает Украине для «битвы за Севастополь»

В украинской армии есть десантники (на фото), но только их не на чем доставить в КрымФото: facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua
Главком украинских ВМС контр-адмирал Неижпапа признался, что готовится к масштабной войне с Россией, собираясь отбить Крым. Понятно, что это заявление – наивная бравада. Нынешняя нищая Украина не готова к войне. Но если взглянуть на дело сугубо с точки зрения военной теории, каким боевым потенциалом должна и впрямь обладать Украина, чтобы всерьез попытаться завоевать Крым? Подробности...
Перейти а раздел…

Главный инфекционист России: Подъема заболеваемости COVID-19 исключить нельзя

Многие россияне стали легкомысленно относиться к противоэпидемической безопасностиФото: Михаил Терещенко/ТАСС
«Расслабляться рано. В России заработало авиасообщение, есть риск завоза коронавируса из регионов, где пик заболеваемости еще не пройден. Необходимо сохранять осторожность, продолжать в общественных местах носить маски, перчатки и соблюдать дистанцию», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД новый главный внештатный инфекционист России Владимир Чуланов. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Госдеп испугался любимой игрушки подростков

Популярное у американских школьников приложение заподозрили в сливе данных китайским коммунистамФото: REUTERS/Dado Ruvic
Мегапопулярное приложение по обмену видеороликами TikTok может быть заблокировано в США. Компанию, которая владеет любимой игрушкой миллионов подростков – в том числе и российских школьников – заподозрили в сотрудничестве с китайской разведкой. В Индии TikTok уже запретили. Может быть, то же самое сделать и в России? Подробности...
Перейти а раздел…

Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
Перейти а раздел…

Что скажет защита в оправдание Ивана Сафронова

Виктор Сокирко, военный корреспондент
Журналист не является носителем секретов, даже пусть он является информированным человеком в той или иной области. Но журналисту никак не добраться до настоящих секретов, представляющих гостайну. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Гомосексуализм как высшая стадия империализма

Алексей Алешковский, сценарист
Отношение к правам секс-меньшинств проходит пять традиционных стадий: отрицания, гнева, торга, депрессии и принятия. Но в самых прогрессивных обществах мы можем обнаружить и шестую стадию: пропаганды. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Навальный шлет привет из «святых 90-х»

Максим Соколов, публицист
В 90-е была процветающая профессия политтехнолога, построенная по принципу «Весенний день год кормит». Политтехнолог выезжал в регион, поднимал предвыборные бюджеты, день голосования проходил, после чего с богатыми (или уж какими есть) трофеями отправлялся отдыхать от трудов праведных. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
    Перейти а раздел…

    Китай нахамил США

    Шесть соборов, менявших веру

    Глава Китая поборол главного врага

      Перейти а раздел…

      На российских пляжах заканчиваются свободные места

      В конце июня – начале июля в России официально открылся курортный сезон. В Краснодарском крае отели и санатории открылись первыми, на крымских курортах это произошло чуть позже. Спрос пока не превысил предложение, но скоро это произойдет, ожидают эксперты – и свободных мест для отдыхающих не останется уже к концу июля
      Подробности...

      В Копенгагене борцы с расизмом осквернили статую Русалочки

      Знаменитая статуя Русалочки, стоящая в порту Копенгагена, в очередной раз подверглась вандализму. На этот раз на ней написали «Расистская рыба» – очевидно, это стало отголоском мировых протестов, начавшихся со смерти в США Джорджа Флойда, скончавшегося после жесткого задержания полицейскими
      Подробности...
      Обсуждение: 11 комментариев

      Россия проголосовала за поправки в Конституцию

      Голосование по поправкам в Конституцию завершилось в России. По предварительным данным, решительную победу одержали сторонники внесения изменений в Основной закон России. Как проходило голосование?
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

        #МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

          Перейти а раздел…
          Считаете ли вы допустимым хождение в купальнике в городах в общественных местах во время жары?
          • Да

          • Нет

          Является ли статус музея Айя София в Стамбуле только внутренним делом Турции?
          • Да, полностью

          • Властям Турции следует учитывать общественное мнение за рубежом, поскольку это памятник мирового значения

          • Статус музея Айя София должно решать мировое сообщество

          Как вы восприняли сообщение о том, что Михаил Ефремов отказался признавать свою вину в смертельном ДТП?
          • С гневом

          • С разочарованием

          • С пониманием

          • С радостью

          • С иными чувствами (указать в комментариях)

            Перейти а раздел…

            Как обезопасить себя от смертельного ДТП?

            Насколько выгодно переводить машину с бензина на газ?

            Как ухаживать за автомобилем во время самоизоляции

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:СПЧ выступил за амнистию для получивших штрафы за нарушение самоизоляции
              Чехия заявила об угрозе ухудшения отношений с Россией из-за дела СафроноваЛавров уличил администрацию США в желании сдерживать всех, кроме себяСпособная достроить «Северный поток – 2» баржа вошла в воды ДанииЖителей Магадана возмутил памятник Ленину с шипами на голове
              Матвиенко назвала условие пожизненного сенаторства для МедведеваЭкс-генерал ФСБ поделился секретами вычисления шпионовЭксперт спрогнозировал рост ядерных сил Китая до уровня России и СШАСБУ задержала готовившего взрыв бочек с аммиаком «агента ФСБ»
              Киев сообщил об отказе Ирана выплачивать компенсации семьям погибших в авиакатастрофе украинцевСимоньян объяснила, как «прекратить истерику» вокруг дела СафроноваЗахарова прокомментировала сообщения о переходе на должность послаОтдыхающие избили тюленя на пляже в Казахстане

              громкое дело


              Военные эксперты оценили подозрения в адрес Сафронова в работе на спецслужбы Чехии

              спор за артефакты


              В деле о золоте скифов поставили под сомнение объективность судьи из Амстердама

              русский менталитет


              Квят объяснил отказ встать на колено в знак борьбы с расизмом

              Видео

              антисемитские высказывания


              Хинштейн отреагировал на пост Навального о евреях

              «у Киева нет плана»


              В Москве объяснили «безумную» идею Украины о миротворцах ОБСЕ в Донбассе

              военная теория


              Чего не хватает Украине для «битвы за Севастополь»

              экспорт газа


              Газпрому больше некуда спешить с достройкой «Северного потока – 2»

              конец игры


              Геворг Мирзаян: Каким будет мир без лидерства США

              Коллективно несчастные


              Алексей Алешковский: Когда говорит травма, разум молчит

              рынок газа


              Глеб Простаков: Давлением на «Северный поток – 2» США ставят ЕС перед выбором

              викторина


              Как мировые лидеры выглядели в детстве?

              на ваш взгляд


              Считаете ли вы допустимым хождение в купальнике в городах в общественных местах во время жары?

              Главный инфекционист России: Подъема заболеваемости COVID-19 исключить нельзя

              Многие россияне стали легкомысленно относиться к противоэпидемической безопасности   8 июля 2020, 14:56
              Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
              Текст: Иван Абакумов

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              «Расслабляться рано. В России заработало авиасообщение, есть риск завоза коронавируса из регионов, где пик заболеваемости еще не пройден. Необходимо сохранять осторожность, продолжать в общественных местах носить маски, перчатки и соблюдать дистанцию», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД новый главный внештатный инфекционист России Владимир Чуланов.

              В мире продолжает распространяться коронавирус. Лидером по количеству подтвержденных случаев новой инфекции, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, остаются США – выявлено более 2,93 млн зараженных. На втором месте Бразилия с 1,6 млн вирус-положительных пациентов, за ней следует Индия с 697 тыс. случаев. Россия на данный момент находится на четвертом месте с 694,2 тыс. случаев COVID-19.

              При этом в нашей стране зафиксирован самый низкий суточный прирост заболеваемости с конца апреля. По состоянию на вторник число новых вирус-положительных пациентов составило 6368 человек, сообщил оперативный штаб. Это самый низкий прирост в России с конца апреля. При этом сразу в нескольких странах, в частности в Германии, Израиле и Соединенных Штатах, зафиксированы новые вспышки коронавируса после частичного снятия карантина.

              В медицинской среде активно обсуждается вероятность второй волны болезни. В мае на совещании с участием президента Владимира Путина прозвучало мнение, что осенью в России возможна вторая волна. На прошлой неделе глава Минздрава Михаил Мурашко заявил обратное – новый пик заражений маловероятен. Похожий прогноз дал мэр Москвы Сергей Собянин. По его мнению, динамика улучшается каждую неделю, а к сентябрю, возможно, появится лекарство от COVID.

              О том, надо ли ждать второй волны, газете ВЗГЛЯД рассказал новый главный внештатный специалист-инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

              Свой пост собеседник получил накануне, до этого он работал в Национальном медицинском исследовательском центре фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава. Чуланов с первых дней борьбы с пандемией возглавляет рабочую группу по разработке методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, отметили в Минздраве.

              Владимир Чуланов<br>Фото: (sechenov.ru )
              Владимир Чуланов
              Фото: sechenov.ru

              ВЗГЛЯД: Владимир Петрович, какова, по вашей оценке, вероятность второй волны?

              Владимир Чуланов: Сегодня мы еще не обладаем необходимым багажом знаний о коронавирусной инфекции, поэтому давать прогнозы о том, как она проявит себя в осенне-зимний период, достаточно сложно. С моей точки зрения, волна массовой заболеваемости, сопоставимая с той, которую мы сейчас практически преодолели, маловероятна. При этом некий подъем заболеваемости полностью исключить нельзя.

              Осенью будут формироваться новые коллективы – школьные, студенческие, рабочие. Это, естественно, повысит число социальных контактов, и, как это обычно бывает в сезон респираторных инфекций, заболеваемость повысится. Увы, мы можем ожидать, что произойдет и повышение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Но, повторюсь, маловероятно, что это будет волна такого же масштаба, как та, из которой мы выходим сейчас.

              ВЗГЛЯД: Как вы оцениваете текущую эпидемиологическую ситуацию?

              В. Ч.: В целом по России мы, безусловно, видим позитивную динамику, но есть ряд отдельных регионов, где количество инфицированных по-прежнему растет. Это означает, что пока мы еще находимся в эпидемической ситуации, требующей ответственного отношения и повышенного внимания.

              Еще раз скажу, расслабляться нельзя. Особенно учитывая тот факт, что заработало внутреннее авиасообщение в России, и всегда существует риск завоза инфекции из тех регионов, где пик заболеваемости еще не пройден. Необходимо сохранять осторожность и по возможности соблюдать ограничительные меры.

              ВЗГЛЯД: Можно наблюдать, что россияне, и особенно москвичи, практически прекратили носить защитные маски и не соблюдают социальную дистанцию. Насколько опасно это сейчас?

              В. Ч.: Да, мы достигли критериев, разработанных Роспотребнадзором для снятия ряда ограничений, жизнь постепенно возвращается в привычное русло. Тем не менее, пока регистрируется наличие заболеваемости коронавирусной инфекцией, нужно продолжать придерживаться рекомендуемых мер личной безопасности в общественных местах. Нужно носить маски и перчатки, соблюдать дистанцию. Это позволит сохранить нынешнюю тенденцию к снижению количества зараженных и избежать второй волны коронавируса.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............