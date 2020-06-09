Ефремову домой вызвали скорую помощь

Скорая помощь прибыла к дому актера Михаила Ефремова, у которого ухудшилось самочувствие после смертельного ДТП в центре Москвы, сообщил источник в экстренных службах.

«Ефремову стало плохо дома и ему вызвали скорую помощь. Медики уже прибыли в квартиру актера», – сказал ТАСС источник.

Отмечается, что в квартире также находятся полицейские, которые должны были доставить его на допрос. Актер не смог явиться на допрос утром из-за плохого самочувствия.

Напомним, в понедельник вечером в Москве Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и врезался в автофургон Lada. Актер был пьян, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Водитель Lada был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии и скончался в больнице. После смерти пострадавшего водителя дело против Ефремова переквалифицировали на более тяжкую часть статьи. Крестница погибшего потребовала максимального наказания для актера.

Автоюрист Сергей Радько заявил газете ВЗГЛЯД, что Ефремов вполне может получить условный срок, если близкие погибшего в аварии водителя пойдут навстречу и не будут настаивать на реальном сроке.