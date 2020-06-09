Директор театра «Современник» прокомментировал ДТП с Ефремовым

Игорь Попов, директор театра «Современник», где работает артист Михаил Ефремов, комментируя ситуацию с произошедшим ДТП, заявил, что театр не останется безучастным.

«Произошла трагедия, и театр в любом случае не останется безучастным», – передает РИА «Новости» слова Попова.

Напомним, в Москве столкнулись Jeep Grand Cherokee и Lada. За рулем Jeep Grand Cherokee находился Ефремов. Актер был пьян и выехал на полосу встречного движения. Он задержан.

Водитель автофургона, пострадавший в ДТП с участием актера Михаила Ефремова в центре Москвы, умер в больнице.

В отношении Ефремова открыто уголовное дело.

Политики и журналисты в соцсетях прокомментировали ДТП, которое произошло по вине Ефремова.