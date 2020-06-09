Экспертиза выявила сокрытие информации фигурантом «дела Голунова»

Результаты экспертизы показали, что бывший полицейский Акбар Сергалиев, обвиняемый по «делу Голунова» не договаривает и утаивает информацию в своих показаниях, сообщил осведомленный источник.

По его словам, соответствующие выводы были сделаны по присутствующим элементам в его мимике и жестах.

В свою очередь другой источник заявил «Интерфаксу», что готовы результаты экспертизы на полиграфе еще одного обвиняемого – Дениса Коновалова, который ранее признался, что подбросил наркотики журналисту, и дал показания на других фигурантов. По словам источника, детектор лжи показал, что экс-полицейский не соврал.

Также в настоящий момент следствие проводит почерковедческую экспертизу полицейских, поскольку Сергалиев отказался от подписи под одним из рапортов об обнаружении признаков преступления по факту изъятия наркотиков у Голунова. Следователи собирают образцы почерка фигурантов, чтобы выяснить, кто из фигурантов мог подделать его подпись.

Сам Голунов ранее прошел психолого-психиатрическую экспертизу. Она была назначена, чтобы подтвердить вменяемость журналиста и юридическую состоятельность показаний журналиста.

Напомним, Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года по обвинению в попытке сбыта наркотиков, однако позже уголовное преследование было прекращено, а два генерала полиции уволены указом президента Владимира Путина. Тогда же был отстранен глава антинаркотического отдела УВД по ЗАО Москвы Андрей Щиров.

В январе 2020 года по делу Голунова были арестованы бывшие полицейские Игорь Ляховец, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев и Денис Коновалов.