Стала известна причина назначения психиатрической экспертизы Голунову

Журналист издания «Медуза» Иван Голунов направлен на психиатрическую экспертизу, чтобы подтвердить его вменяемость и юридическую состоятельность его показаний, сообщил знакомый с ситуацией источник.

«Голунов находится в статусе потерпевшего по уголовному делу в отношении сотрудников МВД. При этом у следствия есть данные, что журналист состоял на учете в психоневрологическом диспансере», – рассказал источник «Интерфаксу».

Он добавил, что экспертиза необходима, «чтобы исключить сомнения в подлинности его показаний».

Ранее сообщалось, что Голунова направят на экспертизу по требованию Следственного комитета. Сам журналист отмечал, что проходил психиатрическую экспертизу в 2013 году, отклонений выявлено не было.

Напомним, в конце января по делу Голунова были арестованы бывшие полицейские Игорь Ляховец, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев и Денис Коновалов.