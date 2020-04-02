Голунов «прошел экспертизу в Кащенко»

Журналист Иван Голунов сообщил о психолого-психиатрической экспертизе, которая проведена в рамках уголовного дела против экс-полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств против него.

Голунов сообщил, что «прошел экспертизу в Кащенко», передает «Интерфакс».

Он сказал, что результаты станут известны позднее, передает РИА «Новости».