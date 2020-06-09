Ефремова отпустили под подписку о невыезде

Актер Михаил Ефремов после ДТП на Смоленской площади в Москве отпущен под подписку о невыезде, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Михаил Ефремов был отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении», – сказал источник ТАСС.

Тем временем в правоохранительных органах уточнили, что уголовное дело в отношении Ефремова после смерти пострадавшего водителя может быть переквалифицировано на более тяжкую часть ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Эта статья предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

В понедельник вечером в Москве Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и врезался в автофургон Lada. За рулем Jeep Grand Cherokee находился Ефремов. Актер был пьян, в его отношении возбуждено уголовное дело. Также появилось видео, на котором Ефремов с трудом отвечает на вопросы о произошедшей аварии.

Водитель Lada был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии и скончался в больнице.

Политики и журналисты в соцсетях прокомментировали ДТП, которое произошло по вине Ефремова.