Китайская компания заявила об успешном испытании вакцины от коронавируса на людях

Компания China National Biotec Group (CNBG), которая разрабатывает две вакцины от коронавируса, заявила об успешных результатах тестирования на людях одной из них, сообщили китайские СМИ.

Утверждается, что у всех 1 тыс. 120 испытуемых вакцина безопасно выработала антитела от коронавируса, передает «Интерфакс».

В начале июня министр науки и техники КНР Ван Чжиган заявил, что власти Китая планируют сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру.