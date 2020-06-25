Эксперт объяснил решение Гааги преследовать лидеров Косово

«Долгое время Гаагский трибунал и суд шли на поводу у США. Но сейчас торжествует справедливость», – сказал газете ВЗГЛЯД балканист Вадим Самодуров, комментируя отказ лидера непризнанного Косова Хашима Тачи от визита в Вашингтон после обвинений со стороны Специальной прокуратуры по Косово.

«Обвинения косовским лидерам и сепаратистам были предъявлены еще в 2008 году экс-прокурором Гаагского суда Карлой дель Понте. Их обвиняли в военных преступлениях и преступлениях против человечности. В частности, в торговле человеческими органами. В 2011 году в специальном докладе ПАСЕ швейцарский прокурор Дик Марти также приводил факты похищения людей, пыток, изнасилований», – рассказал гендиректор Агентства стратегических коммуникаций, балканист Вадим Самодуров.

Те обвинения, о которых сейчас зашла речь – пока предварительные, продолжил эксперт. «Но судьи объявили о готовности доказать все эти преступления. Я уверен, что они более чем реальные», – подчеркнул балканист.

«Безусловно, если бы эти преступления рассматривались в Вашингтоне, который и создал независимое Косово, об этих случаях уже забыли бы. Но суд по Косово специально создали на неподконтрольной США территории, чтобы исключить давление на свидетелей и жертв», – пояснил собеседник.

По мнению эксперта, поведение Хашима Тачи свидетельствует о том, что он виновен. «На воре и шапка горит. Если бы он не был причастен к преступлениям – он вел бы себя спокойно и естественно. А так он демонстрирует истерику и неадекватность, потому что США не могут его защитить», – сказал Самодуров.

«Что касается Гаагского трибунала и суда по Косово – мы долгое время наблюдали, как они шли на поводу у США. Но в данном случае, похоже, торжествует независимость суда и справедливость», – подчеркнул эксперт.

«Потому, думаю, если Гаага предъявит доказательства преступлений участников Армии освобождения Косово, то ни Тачи, ни его соратники уже не смогут отмыться. Они должны быть наказаны», – резюмировал балканист.

Ранее спецпредставитель по мирным переговорам между Сербией и Косово Ричард Гренелл сообщил о том, что лидер непризнанного Косова Хашим Тачи отказался от визита в Вашингтон после обвинений Специальной прокуратуры по Косово в совершении военных преступлений.

В среду Специальная прокуратура по Косово заявила, что подозревает Тачи и бывшего спикера парламента Кадри Весели в совершении военных преступлений. В обвинительном акте говорится, что Тачи, Весели и ряд других лиц подозреваются в совершении военных преступлений и преступлений против человечности по 10 пунктам. В числе прочего им вменяются убийства, похищения людей, преследования и пытки. Как подчеркнули в инстанции, решение о публикации этой информации связано с тем, что Тачи и Весели неоднократно пытались помешать работе Специального суда.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Израиль, Индия, Китай и пять стран ЕС. В мае 2019 года лидер непризнанного Косово Хашим Тачи пригрозил объединением с Албанией в случае непризнания Евросоюзом.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, кто такой Хашим Тачи.

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