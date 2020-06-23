В Белом доме заявили о намерении Трампа прекратить торговую сделку с Китаем

Глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро сообщил телеканалу Fox News, что президент США Дональд Трамп решил прекратить торговую сделку с Китаем на фоне растущей уверенности разведки в происхождении нового коронавируса, якобы вырвавшегося из стен лаборатории в городе Ухань.

«Это конец. <...> Они (представители КНР) приехали сюда 15 января, чтобы подписать эту торговую сделку, и это было спустя целых два месяца после того, как они узнали, что вирус распространяется полным ходом», – приводит слова Наварро ТАСС.

На прошлой неделе Трамп обвинил Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, допустив возможность «полного разъединения» экономик США и Китая. После этого в Китае призвали готовиться к отключению от долларовой платежной системы.

Ранее глава американской администрации не исключал, что Соединенные Штаты могут полностью разорвать отношения с Китаем в ответ на ситуацию с коронавирусом. Он также говорил, что из-за коронавируса «иначе взглянул» на торговую сделку с Китаем.

Госсекретарь США Майк Помпео в свою очередь заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай якобы намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса. Помпео пообещал наказать Китай за сокрытие сведений о коронавирусе.

Напомним, США обвиняют Китай в намеренном сокрытии или уничтожении доказательств вспышки коронавируса. Пекин называет эти утверждения необоснованными.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о планах США взыскать с Китая убытки, нанесенные американской экономике коронавирусом. Речь может идти о колоссальной сумме – 6 трлн долларов. Вслед за США компенсаций от Китая за коронавирус захотели в Британии.

В Москве требования Вашингтоном компенсаций от Пекина назвали недопустимыми.

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