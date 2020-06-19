Михеева переизбрана секретарем Общественной палаты

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19 июня, пятница  |  Последнее обновление — 12:03  |  vz.ru
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В России задумались о налогах для богатых

Кризис провоцирует искать деньги у богатыхФото: Владимир Смирнов/ТАСС
Эксперты вернулись к идее увеличить налоги на доходы богачей. В тяжелый для экономики период самое время вспомнить о социальной справедливости и заставить богатых заплатить за бедных. На Западе это обычная практика. Однако Россия до сих пор так и не ввела прогрессивную ставку НДФЛ. И на это были вполне объективные причины.  Подробности...
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Минск подключил США и Европу к устранению соперника Лукашенко

Виктору Бабарико предложат выбор между тюрьмой и чужбиной, подозревают экспертыФото: Наталия Федосенко/ТАСС
Главный соперник Александра Лукашенко на президентских выборах – экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико – оказался за решеткой. Москва никак не комментирует процесс против бывшего руководителя белорусской «дочки» Газпрома. Зато Минск почти в открытую обвиняет Бабарико в лоббировании интересов России и обсуждает сотрудничество с западными дипломатами по «делу Белгазпромбанка». Подробности...
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«Приказано спасти». Как на Псковщине работает «медицинский десант»

Доктора Багаутдин Муслимов (слева) и Олег Черныш – врачи, приехавшие из Москвы помогать псковским коллегамФото: Юрий Васильев
Псковская область стала одним из регионов, куда по просьбе Владимира Путина на борьбу с коронавирусной инфекцией отправились врачи из Москвы. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД выяснил, почему «медицинский десант» из столицы понадобился на Псковщине – где в первом приближении успехи и проблемы противодействия COVID-19 аналогичны многим другим регионам России. Подробности...
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Раскол православия на Украине ударил бумерангом по Порошенко

Бывший президент Украины потерял свой пост в том числе из-за крайней невоздержанности в религиозном рвенииФото: REUTERS/Gleb Garanich
Томос об автокефалии для так называемой Православной церкви Украины привел к уголовному делу против экс-президента страны Петра Порошенко. В свое время бывший украинский лидер активно добивался получения этого томоса у Константинопольского патриарха, и вот теперь этой историей заинтересовались украинские силовики. В самом этом событии есть большая насмешка истории. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Олигархи сохранили психологию нищебродов

Герман Садулаев, писатель, публицист
По-настоящему богатый человек построил храм, мечеть или синагогу, содержит на свои деньги интернат для детей с трудностями развития и хоспис для тяжелобольных. У него яхта покороче, но на самом деле богач – он, а не тот, с длинной яхтой. Подробности...
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С долларов пора убрать портреты рабовладельцев

Максим Соколов, публицист
Если память о расизме так нестерпима, то что ФРС США будет делать с портретами на дензнаках? Ведь безгрешен по этой части только Грант – даже Линкольна уже обвиняют в расизме. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев

Расизм – это убежденность, что тебе все должны из-за цвета кожи

Алексей Алешковский, сценарист
У каждого – своя боль. Но ее нельзя утолить, принося страдания другим. А особенно – натравливая одних на других в расчете оказаться бенефициаром этой войны. За все приходится платить: история учит именно этому. И американские протесты тоже. Подробности...
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    Главная ошибка Дональда Трампа

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              Михеева переизбрана секретарем Общественной палаты

                 19 июня 2020, 11:01
              Фото: Софья Сандурская/Агентство «Москва»
              Текст: Андрей Резчиков,
              Мария Трубина

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              Лидия Михеева на первом пленарном заседании нового состава Общественной палаты России в очередной раз выбрана секретарем ОП, полномочия нового состава под ее руководством продлятся до 2023 года.

              «Совет старейшин выработал предложение по кандидатуре секретаря Общественной палаты и предлагает на эту должность Михееву Лидию Юрьевну. Лидия Юрьевна была секретарем шестого состава. И совет старейшин предлагает ее кандидатуру на седьмой состав», – сообщил член Общественной палаты, председательствующий пленарного заседания ОП Вячеслав Бочаров.

              Против Михеевой не проголосовал никто, один воздержался, остальные члены нового состава проголосовали «за», передает РИА «Новости».

              «Спасибо вам огромное за доверие, благодарю за то, что наше с вами взаимодействие с теми, кто в прежнем созыве, действительно было очень интересным и плодотворным. Я надеюсь, что нам есть над чем работать и в новом созыве», – сказала Михеева после избрания, передает ТАСС.

              Согласно регламенту, секретарь организует работу совета палаты, представляет палату в отношениях с органами государственной власти, направляет заключения ОП России на законопроекты, участвует в формировании общественных наблюдательных комиссий.

              Лидия Михеева родилась 17 мая 1971 года в Барнауле. В 1993 году окончила юридический факультет Алтайского государственного университета, является доктором юридических наук, заслуженным юристом РФ. Во время выборов президента РФ в 2018 году была доверенным лицом Владимира Путина. Впервые была избрана на пост секретаря ОП РФ 9 декабря прошлого года.

              Седьмой состав ОП России был сформирован 16 июня: 40 членов палаты утверждены указом президента Владимира Путина, 84 члена избраны региональными общественными палатами, еще 43 члена от общероссийских общественных объединений и иных некоммерческих организаций вошли в состав палаты по конкурсу. Конкурсный отбор проводился по 14 направлениям общественной деятельности, в том числе по новому направлению «Развитие института независимого общественного наблюдения».

              В новый состав Общественной палаты вошла и Мария Бутина, которая планирует защищать интересы соотечественников, оказавшихся за рубежом в беде из-за плохого отношения властей западных стран к россиянам. «Уровень русофобии на Западе существенно вырос и наше общество начало осознавать важность этой проблемы. И именно этим я объясняю тот факт, что меня избрали в новый состав палаты», – заявила она газете ВЗГЛЯД.

              Бутина планирует взяться за координацию усилий официальных органов, НКО и прессы для поддержки таких соотечественников, а Общественную палату она считает «идеальной» площадкой для такой деятельности. «Я уже занималась этим в Экспертном совете при уполномоченном по правам человека при президенте, но Общественная палата дает мне возможность вывести эту работу на новый уровень», – сказала она, пояснив, что имеет в виду не только громкие истории Виктора Бута, Константина Ярошенко, Богданы Осиповой, сидящих в американских тюрьмах, но и других менее известных заключенных.

              Напомним, российский предприниматель и общественный активист Мария Бутина получила мировую известность после своего ареста в Вашингтоне летом 2018 года – по обвинению в работе иностранным агентом в США без регистрации. После отбытия части тюремного срока и депортации Бутина вернулась на Родину осенью прошлого года.

              Общественница уверена, что ее личный тюремный опыт поможет ей в этой работе. «Слышу много обвинений в бездействии, например, в адрес нашего МИДа, но теперь я гораздо лучше  представляю, что объективно могут сделать наши дипломаты, а чего не могут», – заявила Бутина.

              Впрочем, в ближайшие дни новый член ОП намерена заняться, по ее словам, подготовкой к голосованию по поправкам к Конституции. «Живущие за рубежом наши граждане должны быть осведомлены о способах голосования и иметь к нему доступ, – отметила она. – Ведь в поправках впервые появляется само понятие «соотечественников» как части нашего общества, русского мира, несмотря на то, что они находятся сейчас вдали от Родины».

              Кроме того, Бутина надеется, что Общественная палата в ближайшее время будет восстанавливать в стране уровень гражданской активности, который был снижен в условиях пандемии коронавируса. «Кстати, количество волонтеров и молодежных представителей в этом составе палаты заметно возросло», – констатировала она. Бутина рассчитывает на успешные переговоры с чиновниками по расширению грантовой поддержки волонтерских организаций. По ее мнению, волонтеры, которые помогали врачам и уязвимым слоям населения, сыграли «выдающуюся» роль во время пандемии.

              В свою очередь руководитель Ассоциации генетической безопасности, эколог Елена Шаройкина, которая прошла в состав ОП по квоте от некоммерческих общественных организаций (НКО), считает, что обновленная Общественная палата должна стать площадкой для активного выступления социально ориентированных НКО, пострадавших во время коронавируса.

              «В частности, за время пандемии НКО стали получать намного меньше пожертвований. Но палата для того и создавалась, чтобы общественники-активисты были услышаны. И здесь важна роль прессы. Если журналисты начнут больше рассказывать о деятельности активистов и о том, что происходит на площадке ОП, наш собственный результат станет эффективнее», – сказала газете ВЗГЛЯД эколог. Она выразила надежду на то, что уровень поддержки наших НКО, в том числе и финансовой, скоро вернется на прежний уровень.

              «Вообще же Общественная палата призвана быть мостиком для коммуникации между государством и обществом. Свою роль я вижу в налаживании такой коммуникации, планирую работать таким «переводчиком»», – уточнила Шаройкина.

              «Я много лет занимаюсь вопросами общественного контроля, экологии, биологической безопасности. В этой области остается много нерешенных проблем, которые государство не всегда замечает, – посетовала Шаройкина. – Чиновникам тут нужно работать вместе с НКО. Только такая консолидированная работа станет большим вкладом в устойчивое развитие России», – пояснила эколог. «В последние годы Общественной палате удавалось демонстрировать свою эффективность, палата значительно активизировалась. Задача нового состава – эту функцию и дальше укреплять», – подытожила Шаройкина.


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