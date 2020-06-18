На Украине опровергли заявление Порошенко об уголовном деле «за вручение Томоса»

Юрист так называемого «Киевского патриархата» УПЦ Неонила Ткаченко опровергла заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о возбуждении против него уголовного дела «за разжигание межрелигиозной розни путем получения томоса и создание (неканонической) Православной церкви Украины».

«Опровергаем заявление Петра Порошенко о вручении ему подозрения за, цитата, «вручение Томоса» и «...создание ПЦУ». Процессуальное действие – вручение подозрения – осуществлено Государственным бюро расследований в рамках досудебного следствия по составу уголовного преступления, предусмотренного статьей 161 УК Украины «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений», – написала Ткаченко на своей странице в Facebook.

По ее словам, так называемый «Киевский патриархат» Украинской православной церкви на протяжении года «страдает от рейдерства». «Указанные действия находят свое выражение в несанкционированном изменении информации компьютеризированной системы Госреестра юридических лиц и противоправном лишении правоспособности религиозных организаций, в отношении которых вносятся сведения об их состоянии прекращения (ликвидации)», – отметила юрист.

Вручение подозрения было осуществлено вследствие поступившего заявления от прихожан храма Рождества Христова (КП) в Одессе, обвинивших в преступлении Петра Порошенко, Евгения Нищука и Сергея Думенко, уточнила Ткаченко.

Ранее в четверг Порошенко заявил, что против него возбудили уголовное дело якобы «за разжигание межрелигиозной розни путем получения томоса и создание Православной церкви Украины» (ПЦУ, раскольническая «Новая церковь» Украины).

Напомним, 6 января 2019 года Константинопольский патриарх Варфоломей передал Киеву томос об автокефалии «новой церкви» Украины (раскольнической Православной церкви Украины, ПЦУ). Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать приходы за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя.

Уже через несколько месяцев глава так называемого «Киевского патриархата» Филарет Денисенко заявил, что «новая церковь» разделилась, «Киевский патриархат» УПЦ до сих пор существует, а он – его «патриарх». Филарет также отказался выполнять положения томоса.

После этого Константинопольский патриарх Варфоломей признал, что «Так называемый патриархат Киева не существует и никогда не существовал».

В декабре 2019 года глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ, «Новая церковь» Украины) Епифаний официально объявил о ликвидации так называемого «Киевского патриархата» (УПЦ КП) и «Украинской автокефальной православной церкви». Глава так называемого «Киевского патриархата» Филарет Денисенко опроверг ликвидацию возглавляемой им церковной структуры и заявил, что будет «бороться до последнего».

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