В Минтруде рассказали, когда могут сократить размер больничного

В Министерстве труда и социальной защиты объяснили, в каких случаях размер пособия по временной нетрудоспособности может быть снижен.

Обычно больничный рассчитывают из среднего заработка за два предыдущих календарных года. При этом существует максимальный размер больничного – почти 70 тыс. рублей за месяц. Впрочем в некоторых случаях за основу берут минимальный размер оплаты труда, пишет «Российская газета».

Кроме того, размер выплаты может быть снижен за нарушение предписанного врачом режима без уважительных причин, неявки в назначенный срок на осмотр или на медико-социальную экспертизу, а также если травму или заболевание работник получил вследствие алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Однако, как отмечают в Минтруде, такие случаи единичны.

Также в ведомстве отметили, что больничные не ниже МРОТ выплачиваются людям, у которых небольшой стаж работы. К этому относятся и листки нетрудоспособности, выдаваемые в период карантина, связанного с коронавирусной инфекцией.

В среду Минтруд предложил продлить дистанционное оформление больничных для работающих граждан старше 65 лет в регионах, где еще не сняли ограничения по коронавирусу.