Минтруд задумался о продлении дистанционного оформления больничных

Минтруд предложил продлить дистанционное оформление больничных для работающих граждан старше 65 лет в регионах, где еще не сняли ограничения по коронавирусу, заявил глава ведомства Антон Котяков.

Котяков на Социальном форуме РСПП заявил, что «на такие больничные мы также направляем средства напрямую из Фонда социального страхования, и эта мера позволила нашим гражданам, которые находятся в наибольшей зоне риска, не отвлекаться даже на короткое время от режима самоизоляции и сохранять все рекомендации, которые были озвучены Роспотребнадзором», передает РИА «Новости».

Министр отметил, что проект постановления уже внесли в правительство, он выразил надежду, что в ближайшее время его примут.

Котяков также сообщил, что за время пандемии в России оформили 2,8 млн дистанционных больничных на 32 млрд рублей.

Напомним, дистанционно оформлять больничные для работающих россиян старше 65 лет начали в апреле. В последний раз эту меру продлили до 11 июня.

Электронные больничные оплачиваются Фондом социального страхования напрямую работнику.

Сообщалось, что при стаже более восьми лет дни, проведенные на больничном, оплачиваются в 100%-ом размере. За базу берут среднемесячный заработок, но не более среднего максимального в 69 тыс. 961,65 рубля в месяц.

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