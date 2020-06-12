Ким Чен Ын направил Путину поздравительную телеграмму ко Дню России

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын направил президенту Владимиру Путину поздравительную телеграмму ко Дню России, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Председатель Госсовета КНДР товарищ Ким Чен Ын направил приветствие президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину в честь национального праздника. В своем послании он передал теплые поздравления президенту, правительству и народу России от имени правительства и народа КНДР», – приводит сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи ТАСС.

«Российский народ добился больших успехов в борьбе за построение мощной и процветающей России, преодолев всевозможные вызовы и испытания под энергичным руководством российского президента, и корейский народ искренне рад этим успехам», – говорится в поздравительной телеграмме. При этом Ким Чен Ын особо отметил «стремление и желание двух народов к дальнейшему укреплению и развитию давних драгоценных традиций дружбы между КНДР и Россией в соответствии с требованиями новой эпохи».

В поздравительной телеграмме лидера КНДР отмечается, что он «с радостью вспоминает о знаменательной первой встрече в апреле прошлого года с президентом России в прекрасном российском портовом городе Владивостоке». Как сообщает ЦТАК, Ким Чен Ын подчеркнул, что совместные договоренности достигнутые в ходе Владивостокского саммита с Владимиром Путиным «будут реализованы в обязательном порядке, чтобы динамично содействовать развитию стратегических и традиционных отношений дружбы между КНДР и Россией».

«Пользуясь случаем, искренне желаю президенту России здоровья и больших успехов в его ответственной работе, а дружественному российскому народу – благополучия и процветания», – завершил поздравительную телеграмму лидер КНДР.

Напомним, в День России на Красной площади состоится большой праздничный концерт, посвященный также и современным героям России – медикам, волонтерам, социальным работникам и всем тем, кто в разгар пандемии выходил на работу, чтобы спасать человеческие жизни и помогать остальным пережить это непростое время.

На сцену выйдут известные российские артисты: Лев Лещенко, Олег Газманов, Григорий Лепс, Дима Билан, Валерия, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Леонид Агутин, Игорь Николаев, Ильдар Абдразаков, Николай Расторгуев, Пелагея, Тамара Гведцители, Александр Розенбаум, Игорь Крутой, Валерий Сюткин, Александр Маршал, Диана Арбенина, Николай Басков, а также талантливые юные музыканты Иван Бессонов и Елисей Мысин. В качестве немногочисленных зрителей будут приглашены волонтеры, которые в последние месяцы были на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Ведущими концерта выступят Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель. Начало концерта в 17.00.

Ранее с Днем России россиян от лица правительства США и американского народа поздравил госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео.