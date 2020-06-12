Госсекретарь США поздравил россиян с Днем России

Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео поздравил россиян от лица правительства США и американского народа с Днем России.

«От лица правительства США и американского народа я поздравляю граждан РФ, которые отмечают День России», – приводит заявление главы американского внешнеполитического ведомства ТАСС.

«В этот праздник мы отмечаем 30-ю годовщину принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР, в которой признаны демократические устремления и суверенитет народа России, его многовековая история, культура и традиции, а также его неотъемлемое право на достойную жизнь. Она также гарантирует их (граждан России) права и равную защиту в соответствии с принципами верховенства закона и их готовность жить в мире и гармонии со всеми другими странами и народами», – добавил Помпео.

В своем заявлении он также отметил вклад СССР в победу во Второй мировой войне и призвал не забывать, что сотрудничество союзных держав, в том числе США и Советского Союза, помогло одержать победу над нацизмом.

«В то время, когда мировое сообщество отмечает 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны, США чествуют общую жертву всех тех, кто работал над победой над нацизмом, включая миллионы русских солдат и гражданских, которые перенесли огромные страдания и гибель людей. Мы никогда не должны забывать, что в конечном итоге именно сотрудничество великих государств, включая две наши страны, положило конец нацистской агрессии в Европе», – добавил глава американской дипломатии.

Напомним, на прошлой неделе Соединенные Штаты предложили помочь России с устранением последствий разлива дизельного топлива в Норильске. В МИД России выразили благодарность американской стороне, отметив, что это уже второй жест доброй воли между двумя странами за последнее время.