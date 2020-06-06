МИД России ответил на предложение США о помощи в Норильске

Россия благодарна американской стороне за готовность помочь в ликвидации последствий разлива топлива в Норильске, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в прямом эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

«Мы, безусловно, благодарны американской стороне», – приводит слова Захаровой ТАСС.

Официальный представитель МИД России отметила, что фиксируется уже второй жест доброй воли между двумя странами, напомнив, что сначала это были взаимные поставки аппаратов ИВЛ. «Еще один жест доброй воли, который показывает, что можно, оказывается, работать на благо, можно проявлять такое сотрудничество», – сказала дипломат.

«Но также отметим, что как компания [«Норникель»] сама, так и государственные структуры наметили и технологию, и определились сроки решения этого вопроса. Поэтому мы поблагодарим господина Помпео. Мне кажется, что это очень конструктивная полемика. По крайней мере, попытка была. И мне кажется, что такие вещи надо отмечать и благодарить за них. Поэтому так и будет сделано», – добавила официальный представитель МИД России.

Напомним, 3 июня президент России Владимир Путин объявил режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в Норильске из-за масштабного разлива нефтепродуктов. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. метров. Возбуждено уголовное дело. Арестован начальник цеха ТЭЦ-3. По предварительным данным Генпрокуратуры, авария на ТЭЦ-3, в результате которой произошел разлив нефтепродуктов, могла произойти из-за подвижек грунта.

В пятницу глава МЧС Евгений Зиничев в ходе доклада президенту заявил, что ЧП в Норильске локализовано. При этом глава «Норникеля» Владимир Потанин заявил, что компания полностью профинансирует ликвидацию последствий разлива дизельного топлива.

Президент Владимир Путин поручил сотрудникам Росприроднадзора совместно с МЧС и правоохранителями скрупулезно проанализировать состояние всех объектов, аналогичных ТЭЦ в Норильске. Глава государства также поручил до конца весенней сессии внести изменения в природоохранное законодательство, чтобы подобные ЧП не повторялись.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможных причинах ЧП в Норильске.

Отметим, что одна из предложенных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».

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