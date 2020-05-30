США захотели отправить в Тунис военных «из-за России»

США могут отправить в Тунис вспомогательную бригаду военнослужащих «из-за России», которая якобы вмешивается в дела региона, сообщили в Африканском командовании ВС США (АФРИКОМ).

Командование сообщило, что его глава генерал Стивен Таунсенд говорил накануне с министром обороны Туниса Имедом Хазги, передает РИА «Новости».

«По мере того как Россия продолжает раздувать пламя ливийского конфликта, региональная безопасность в Северной Африке беспокоит все больше. Мы изучаем новые способы ответа на угрозы общей безопасности, в том числе использование бригады содействия силам безопасности», – заявил Таунсенд.

Такие бригады США с различным количеством военнослужащих используются для обучения и подготовки военнослужащих стран-партнеров на их территории.

Таусенд также посетовал, что африканских партнеров США «осаждают злонамеренные деятели и террористические сети».

Ранее АФРИКОМ заявило, что Москва якобы направила в Ливию истребители для поддержки «российских наемников», которые, по мнению США, воюют на стороне Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара.

Газета ВЗГЛЯД писала о боевых действиях в море у Ливии с применением боевой авиации – где, предположительно, МиГ-29 атаковали в порту Триполи турецкое торговое судно и военный фрегат турецких ВМС. Утверждалось, что у ЛНА появилось от четырех до восьми МиГ-29.