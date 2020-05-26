На Украине еще одно село закрыли на карантин

В Хустском районе Закарпатской области Украины село Липча закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса, сообщила руководитель аппарата Хустской районной госадминистрации Виталина Петровская

«Да, действительно, сегодня в Хустском районе в селе Липча устанавливают блокпост, пока работы еще продолжаются. Он будет только один в деревне, это действительно связано со вспышкой коронавируса в Липче. Также блокпост устанавливают в связи с тем, что 28 мая на православный праздник Вознесения в соседнем селе храмовый праздник, поэтому КПП обеспечит контроль за движением граждан в пределах этих населенных пунктов и прекратит дальнейшее распространение инфекции», – приводит слова Петровской агентство «Укринформ».

У восьми жителей села подтвержден COVID-19, еще минимум у десяти наблюдаются выраженные симптомы заболевания. На самоизоляции находятся 67 человек из контактного круга больных.

В воскресенье, 24 мая, карантин был введен в другом закарпатском селе – Ворочево в Перечинском районе. Там заболели 28 человек, трое из них находятся в больнице в Ужгороде.

Ранее сообщалось, что Украина намерена открыть 66 пунктов пропуска на границе с Евросоюзом и Молдавией.