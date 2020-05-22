Основатель Twitter решил раздать все состояние на благотворительность

Основатель и генеральный директор Twitter Джек Дорси решил раздать до конца жизни все свои деньги на помощь другим.

«Я хочу быть уверен, что делаю все, чтобы помогать через работу моих компаний, через личные пожертвования. Я хочу отдать все свои деньги в течение жизни. Хочу видеть изменения, пока живу», – сказал Дорси в интервью политику и предпринимателю Эндрю Яну, запись опубликована YouTube.

Он рассказал, что уже направил 85 млн долларов на помощь в разные организации. При этом основатель соцсети не хочет создавать благотворительный фонд, чтобы не тратить лишние средства на его управление.

В 2018 году состояние Дорси составляло 6,3 млрд долларов.