Рейтинг богатейших людей США по версии Forbes сменил лидера впервые за 24 года

Первое место в рейтинге богатейших людей США, по данным журнала Forbes, впервые занял глава и совладелец Amazon Джефф Безос.

Отметим, что 24 года подряд лидером рейтинга был основатель компании Microsoft Билл Гейтс. Состояние Безоса, по версии издания, составляет 160 млрд долларов (личный капитал – 112 млрд долларов), а Гейтса – в 97 млрд долларов, пишет РИА «Новости».

На третьем месте находится миллиардер Уоррен Баффет.

Общее состояние первых десяти миллиардеров США составляет 730 млрд долларов, эта сумма увеличилась почти на 20% с 2017 года.

«В самом большом выигрыше среди миллиардеров оказался генеральный директор Twitter и платежной системы Square Джек Дорси (его состояние выросло на 186% в годовом выражении –до 6,3 миллиарда долларов).

Меньше всех, по мнению аналитиков, повезло Джорджу Соросу: его капитал сократился почти в три раза – до 8,3 миллиарда с 23 миллиарда долларов в 2017 году из-за перевода 18 млрд долларов в собственные благотворительные фонды «Открытое общество».