В США разбился второй за две недели истребитель

На авиабазе «Эглин» в штате Флорида разбился истребитель пятого поколения F-35A Lightning II, сообщила пресс-служба 33-го истребительного авиационного крыла ВВС США.

«Истребитель F-35A 58-й истребительной авиационной эскадрильи (входит в состав 33-го истребительного авиакрыла) разбился сегодня [19 мая] в 21.30 (4.30 мск 20 мая) при заходе на посадку на авиабазу Эглин. Летчик успешно катапультировался и был транспортирован в госпиталь 96-й медицинской группы на авиабазе Эглин для оценки физического состояния и дальнейшего наблюдения», – сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

Пилот, по данным ведомства, находится в стабильном состоянии, в ходе полета он проводил запланированный ночной учебный полет. В ходе инцидента люди и гражданские объекты не пострадали.

Проводится расследование.

15 мая истребитель пятого поколения F-22, приписанный к авиабазе «Эглин», потерпел крушение в ходе учебного полета во Флориде. Пилот успел катапультироваться, его также доставили в госпиталь.