ВОЗ заявила о вхождении ситуации с коронавирусом в России в фазу стабилизации

Ситуация с распространением коронавируса в России стабилизировалась, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

«Похоже, что страна находится в фазе стабилизации», – цитирует ТАСС слова Вуйнович.

По ее словам, Россия использует методологию ВОЗ в подсчете статистики по коронавирусу.

«Россия использует методологию МКБ-10 и руководящие принципы ВОЗ. 16 апреля 2020 года ВОЗ опубликовала новые методические рекомендации по удостоверению и кодированию COVID-19 в качестве причины смерти, которые были переведены на русский язык российским Сотрудничающим центром ВОЗ по системам здравоохранения и общественному здоровью, и которые применяются в Российской Федерации, как и прочие рекомендации по кодированию других причин смерти на основе МКБ десятого пересмотра», – сказала она.

Вуйнович добавила, что эффективность использования плазмы переболевших заболеванием, вызванным коронавирусом, для лечения эпидемии будет установлена в ходе дополнительных исследований.

«Насколько мне известно, в настоящее время публикуются только отчеты наблюдений или информация по небольшим сериям случаев. Необходимы дополнительные исследования», – отметила она.

За последние сутки в России выявлено 8 тыс. 764 новых случая коронавируса в 84 регионах». При этом 45,9% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 135 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 тыс. 262 человека.

Накануне, 19 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 9 тыс. 263. Таким образом, число новых случаев за сутки уменьшилось на 499.

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