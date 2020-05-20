В России подтвердили 8,7 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России подтвердили 8 тыс. 764 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 308 тыс. 705 случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8 тыс. 764 новых случая коронавируса в 84 регионах». При этом 45,9% пациентов не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число новых случаев зарегистрировано в Москве – 2699, Подмосковье – 903, Красноярском крае – 504. В Санкт-Петербурге зарегистрировано 455 новых случаев.

Зафиксировано 135 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 тыс. 262 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 308 тыс. 705 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 тыс. 972 летальных исхода, выздоровели 85 тыс. 392 человека.

Накануне, 19 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 9 тыс. 263. Таким образом, число новых случаев за сутки уменьшилось на 499.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД