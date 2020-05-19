В России подтвердили 9,2 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России подтвердили 9 тыс. 263 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрирован 299 тыс. 941 случай заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 9263 новых случая коронавируса в 83 регионах», при этом «из них 43,1% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число новых случаев зарегистрировано в Москве – 3 тыс. 545, Подмосковье – 898, Санкт-Петербурге – 453.

Кроме того, зафиксировано 115 летальных исходов, выписали 5 тыс. 921 человека.

Всего в стране выявлен 299 тыс. 941 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 тыс. 837 летальных исходов, выздоровели 76 тыс. 130 человек.

Накануне, 18 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8 тыс. 926. Таким образом, число новых случаев за сутки увеличилось на 337.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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