В России подтвердили 8,9 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России подтвердили 8 тыс. 926 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 290 тыс. 678 случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что за последние сутки в России выявлено 8 тыс. 926 новых пациентов с коронавирусом в 81 регионе, «из них 3 тыс. 577 случаев (40,1%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни».

Наибольшее число новых случаев зарегистрировано в Москве – 3238, Подмосковье – 921, Санкт-Петербурге – 425.

При этом выписано по выздоровлению 2 тыс. 836 человек.

Всего в стране выявлено 290 тыс. 678 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, число выздоровевших увеличилось до 70 тыс. 209 человек.

Также за сутки зафиксирован 91 летальный случай. За весь период в России от коронавируса скончалось 2 тыс. 722 человека.

Накануне, 17 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 9 тыс. 709 человек. Таким образом, число новых случаев за сутки уменьшилось на 783.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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