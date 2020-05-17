Российский юморист резко ответил на вопрос украинского блогера о Крыме

Капитан команды «Уездный город» Сергей Писаренко резко ответил на вопрос украинского журналиста и блогера Сергея Иванова о принадлежности Крыма.

В интервью на YouTube-канале ISLND TV Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе «Дизель шоу». Его родители дочь остались в России, куда он регулярно ездит. Артист сообщил, что пока не планирует получать украинский паспорт.

По его словам, обычные люди, русские и украинцы, продолжают общаться, несмотря на напряженные отношения между странами. «В какой-то момент устанет кто-то где-то ссорить нас. И мы продолжим друг другу жать руки», – приводит его слова РИА «Новости».

В конце беседы Иванов задал юмористу вопрос о воссоединении Крыма с Россией, что возмутило Писаренко. «Я приехал сюда разговаривать о творчестве, а вы уже начинаете черт-те куда», – сказал он, отказавшись обсуждать политику и завершив интервью.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.