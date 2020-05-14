Инфекционист ЦКБ ответил COVID-диссидентам

Люди, которые не верят в распространение коронавируса, возможно, не сталкивались с ним напрямую, однако не исключено, что скоро инфекция затронет каждую семью, заявил главный внештатный инфекционист управления делами президента, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов.

Сапронов указал, говоря о тех, кто не верит в распространение коронавируса, что «людей не коснулось, может быть, это напрямую», однако скоро, «возможно, как и на войне, в каждую семью, в каждый дом придет COVID», передает РИА «Новости».

Ранее в РАН не исключили проведения вакцинации в России по «военному» пути.

До этого министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в июне планируется начать клинические испытания вакцины от коронавируса.

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