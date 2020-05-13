Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Переговоры с немецкой стороной по урегулированию ситуации на Украине прошли в конструктивном русле, сообщил замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак.

«Сегодня в ведомстве федерального канцлера состоялись дополнительные консультации по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Диалог прошел конструктивно и в деловом ключе», – заявил Козак в эфире «России 24», передает РИА «Новости».

Участники переговоров достигли соглашения о взаимных дальнейших действиях по мирному урегулированию конфликта, добавил он.

Консультации в Берлине помогут интенсифицировать переговоры по украинской проблематике в «нормандском формате» и в контактной группе, отметил Козак.

В пресс-службе военно-воздушных сил Германии сообщили, что самолет администрации российского президента прибыл в страну по приглашению канцлера Ангелы Меркель.

В среду источник сообщал, что заместитель главы администрации российского президента Дмитрий Козак прибыл с однодневным рабочим визитом в Берлин по приглашению немецкой стороны.