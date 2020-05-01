В Петербурге у 111 сотрудников НИИ скорой помощи выявлен коронавирус

Среди сотрудников НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Санкт-Петербурге с начала апреля подтверждено 111 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

«В НИИ скорой помощи им. Джанелидзе с начала апреля коронавирусная инфекция подтверждена у 111 сотрудников», – приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

При этом в городском комитете по здравоохранению сообщили, что появившаяся ранее «информация о том, что высшее руководство Института заболело, не соответствует действительности». «Директор Института Валерий Евгеньевич Парфенов и главный врач Антон Сергеевич Повзун продолжают исполнять обязанности. Из-за дефицита медицинского персонала интенсивность приема пациентов снижена, больные перенаправляются в другие лечебные учреждения», – отметили в городском комитете по здравоохранению.

В пресс-службе также добавили, что институт не принимал пациентов с пневмонией и не был перепрофилирован под прием зараженных коронавирусом, отметив, что случаи пневмонии были единичными.

«В Санкт-Петербурге в неперепрофилированных стационарах приняты все меры для того, чтобы исключить попадание туда пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Введены дополнительные меры безопасности – в приемном покое проводится КТ пациентам с признаками пневмонии, больные с симптомами инфекционных заболеваний немедленно переводятся в другие стационары, проводится регулярная дезинфекция помещений. Однако исключить случаи заносов инфекций, к сожалению, все равно невозможно», – процитировали в пресс-службе вице-губернатора города Олега Эргашева.

Ранее коронавирус выявили у 251 медработника в Санкт-Петербурге. Губернатор Петербурга Александр Беглов объявил о продлении ограничений на фоне коронавируса до 12 мая.

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